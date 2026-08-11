Concierto benéfico en solidaridad con Venezuela se suma al apoyo a Colombia tras terremoto

El concierto “Unidos por Venezuela” que se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, asumió un nuevo nombre y…

El concierto “Unidos por Venezuela” que se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, asumió un nuevo nombre y propósito. El evento pasó a llamarse “Unidos por los nuestros” tras el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo lugar en Colombia este lunes.

A través de un comunicado se informó que el concierto, donde se presentarán más de 30 grupos y cantantes, destinará sus fondos a los damnificados de Venezuela y Colombia en la misma fecha y lugar que tenía programados.

“Unidos por los nuestros” contará con la participación musical de Chayanne, Chino y Nacho, Corina Smith, Elena Rose, Feid, Free Cover, Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa, Isadora, Jay Wheeler, Jerry Di, Joaquina, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Lasso, Luis Fonsi, Manu Manzo, Marc Anthony, Mau y Ricky, Micro TDH, Nella, Noreh, Olga Tañón, Piso 21, Ricardo Montaner, SanLuis, Silvestre Dangond y Zhamira.

Además de los shows musicales, también habrá invitados especiales como Adamari López, Daniel Habif, Dayanara Torres, Don Francisco, Karime Pindter y Raúl de Molina, entre otros.

El concierto tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami a las 6:00 p.m. (hora de Miami) y se podrá ver en Univisión. Durante la transmisión televisiva, el público tendrá la oportunidad de realizar donaciones para ayudar a los afectados de los terremotos que afectaron a Venezuela y Colombia.

The-CNN-Wire

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