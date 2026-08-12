Cómo la dirigencia demócrata desafió los pronósticos en Wisconsin

Un mes después de suspender su campaña, la victoria de David Crowley en las primarias demócratas para gobernador de Wisconsin…

Un mes después de suspender su campaña, la victoria de David Crowley en las primarias demócratas para gobernador de Wisconsin el martes marcó un giro asombroso.

Cuando el ejecutivo del condado de Milwaukee volvió a la contienda, 10 días después de abandonarla, el impulso de la legisladora estatal y socialista democrática Francesca Hong parecía casi imposible de frenar.

No obstante, este miércoles por la mañana fue Crowley, y no Hong, quien instó a los votantes de su partido a dejar de lado sus diferencias ideológicas y unirse frente a “algo mucho más grande” en la contienda de este otoño contra el representante republicano Tom Tiffany.

La sorprendente victoria abre un nuevo capítulo decisivo en la disputa entre la dirigencia demócrata de centroizquierda y el ala progresista del partido. También puso de manifiesto las dudas de los votantes sobre la viabilidad electoral de candidatos situados más a la izquierda en un estado disputado en las elecciones presidenciales.

Tony Evers, el popular gobernador demócrata saliente, convenció a Crowley de volver a la contienda el mes pasado e hizo campaña a su lado durante una gira por Wisconsin en la recta final. Evers habló sin rodeos al pedir a los votantes que evaluaran cuidadosamente sus opciones.

“En lo más profundo de mi corazón, sé que David Crowley representa nuestra mejor oportunidad de derrotar a Tom Tiffany”, dijo Evers en uno de sus últimos mítines. “Mucha gente ha preguntado: ¿por qué David? David es el tipo de persona que logra que las cosas se hagan”.

Crowley, de 40 años, tiene una larga trayectoria en la política local. Fue miembro de la Asamblea estatal y en 2020 resultó elegido ejecutivo del condado de Milwaukee. Cuatro años después ganó un segundo mandato. Es la misma trayectoria que siguió el exgobernador republicano Scott Walker: primero sirvió en la Legislatura y luego encabezó durante ocho años el condado de Milwaukee, donde fue el primer republicano en ocupar el cargo, antes de ser elegido gobernador en 2010.

Crowley también tiene la oportunidad de hacer historia. Si gana en noviembre, se convertiría en el primer gobernador negro de Wisconsin.

“Soy hijo de Milwaukee”, dijo este miércoles al presentarse nuevamente ante los votantes. “Soy un organizador comunitario de corazón que, por casualidad, terminó en los pasillos del Capitolio estatal y al frente del gobierno del condado de Milwaukee durante los últimos seis años”.

Crowley describió su ascenso desde los “días muy oscuros” de su infancia, marcados por el desalojo, los problemas de salud mental, la adicción y la inestabilidad habitacional. También relató que abandonó la universidad a los 19 años para iniciar un aprendizaje como electricista y que finalmente se graduó de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en 2024, mientras ejercía como ejecutivo del condado.

“Sé lo que significa enfrentar dificultades porque las he vivido. Sé lo que es depender de las escuelas públicas y de las oportunidades, y creer que, si la gente invierte en ti, tu futuro puede mejorar y cambiar por completo”, dijo.

Este año, los socialistas democráticos ganaron las primarias para la alcaldía de Washington, derrotaron a legisladores de la Cámara de Representantes que buscaban la reelección en la ciudad de Nueva York y Denver, y se impusieron a aspirantes moderados en contiendas legislativas en Filadelfia y Detroit.

Apenas la semana pasada, el exfuncionario de salud pública y progresista Abdul El-Sayed derrotó a la representante moderada Haley Stevens, la opción de la dirigencia partidaria, en las primarias para el Senado de Estados Unidos en Michigan. Esto ocurrió pese a las preocupaciones de muchos demócratas de que las posiciones de El-Sayed —entre ellas, sus duras críticas a las acciones de Israel en Gaza, su apoyo a la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su defensa de Medicare para Todos— pudieran alejar a los moderados, los independientes y los republicanos descontentos cuyos votos necesitará para ganar las elecciones generales de noviembre.

La contienda de Wisconsin carecía de muchas de las características de esas otras elecciones.

Figuras progresistas destacadas, como el senador de Vermont Bernie Sanders, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, se mantuvieron al margen de las primarias. Esto hizo que la contienda fuera una prueba menos concluyente sobre el rumbo general del partido.

La competencia sufrió varios cambios durante julio. Primero, Crowley abandonó la contienda. Después, la vicegobernadora Sara Rodriguez, una de las principales opciones de centroizquierda, puso fin a su campaña en medio de un escándalo de financiamiento electoral. A instancias de Evers, Crowley regresó. Finalmente, Mandela Barnes, el primer vicegobernador de Evers, también se retiró. A pocas semanas del día de las elecciones, Crowley se había convertido, contra todo pronóstico, en el último aspirante moderado que seguía en campaña.

Sin embargo, en los días previos a las elecciones, Hong, quien fue chef y propietaria de un restaurante, generó preocupación con una serie de entrevistas televisivas que plantearon dudas sobre su preparación para afrontar el intenso escrutinio de una elección general en un estado disputado.

En una entrevista con CNN, Hong dio una respuesta confusa cuando se le preguntó por un mensaje de 2020 en el que había propuesto cancelar el Día de Acción de Gracias. El momento se volvió viral y varios votantes demócratas dijeron en entrevistas que los hizo dudar de su viabilidad electoral en noviembre.

Otro factor complicó la contienda: muchos votantes de Wisconsin sufragaron anticipadamente, cuando la lista de aspirantes aún estaba cambiando. Este año no se les permitió anular las papeletas que ya habían presentado y solicitar otras nuevas.

El 20 % del electorado —más de 165.000 votantes hasta la tarde de este miércoles, mientras continuaba el conteo de las últimas papeletas— había votado por aspirantes distintos de Crowley y Hong. Otra progresista, la senadora estatal Kelda Roys, había recibido casi 60.000 votos, incluidos más de 16.000 en el condado de Dane, donde se encuentra Madison, la ciudad de Hong.

Con menos de 4.000 votos de diferencia entre Crowley y Hong, cualquiera de esos factores podría haber determinado el resultado.

“Puede que no estemos de acuerdo en todas las políticas. Puede que no usemos las mismas etiquetas. Pero todos queremos comunidades seguras, escuelas sólidas, atención médica asequible, empleos bien remunerados y un futuro mejor para todos nuestros hijos. Y todos tenemos algo mucho más grande en torno a lo cual unirnos: impedir que el extremismo de MAGA lleve a nuestros vecindarios de Wisconsin el caos que vemos en Washington”, dijo Crowley durante su discurso de victoria este miércoles por la mañana en Milwaukee.

La concentración del apoyo de la dirigencia partidaria en torno a Crowley también desempeñó un papel decisivo en la reactivación de su campaña.

Evers y Crowley recorrieron juntos el estado durante la recta final antes del día de las elecciones, mientras los demócratas de Wisconsin intentaban aprovechar una oportunidad poco común este otoño.

Los demócratas han avanzado en Wisconsin: ganaron dos contiendas clave por la Corte Suprema estatal en los últimos años y, tras años de control republicano, finalmente tienen a su alcance una mayoría en la Legislatura.

“Habitantes de Wisconsin, hemos trabajado demasiado y esperado demasiado tiempo como para permitir que todo esto se desperdicie ahora. Todo lo que construimos y todo por lo que trabajamos está en juego”, dijo Evers durante un acto de campaña el domingo.

El mensaje estaba dirigido especialmente a votantes indecisos como Kelly Walters, de Madison, quien estaba frustrada por las caóticas primarias y no sabía a quién apoyar.

“Me gusta mucho el gobernador Evers y valoro su respaldo en una contienda con tantos aspirantes”, dijo Walters al salir de su centro de votación en la Iglesia Presbiteriana Covenant. “Como al final no sabía a quién apoyar, eso definitivamente me ayudó a tomar una decisión”.

Karen Neff, quien acudió a ver a Crowley en uno de sus últimos actos de campaña, también estaba visiblemente frustrada por los inesperados giros de las primarias demócratas, durante las cuales varios aspirantes abandonaron la competencia sin que el partido se uniera antes en torno a una alternativa.

“Estoy realmente decepcionada de que hayamos terminado en este lío entre Hong y Crowley”, dijo Neff. Agregó que le agradaba Hong, pero le preocupaba su viabilidad electoral. “Ha sido bastante confrontativa al presentar sus posiciones como socialista democrática. No creo que haya nada malo en ser socialista democrática, pero se ha expresado con tanta firmeza que creo que va a asustar a la gente”.

Evers, de 74 años, está lejos de ser el más llamativo de los gobernadores del país. Sin embargo, varios asesores demócratas de Wisconsin dijeron que goza de una confianza excepcional entre los votantes y que su respaldo de última hora fue decisivo.

“Sin la ayuda del gobernador, Crowley no habría podido ganar”, dijo a CNN un veterano asesor del partido. “El momento de su intervención y su respaldo fueron decisivos”.

En cada parada durante los últimos días de la contienda, Evers abrazó públicamente a Crowley en el escenario, enviando una señal inequívoca de apoyo y aprobación. Aunque Crowley contaba con el respaldo de gran parte de la dirigencia partidaria, rechazó la idea de que formara parte de su aparato.

“Puede que ya esté consolidado”, dijo Crowley a CNN, “pero no soy parte del aparato partidario”.

Crowley debe ahora unir a las facciones divididas del partido —la mayoría de cuyos votantes apoyó a sus oponentes— y ampliar su base de cara a las elecciones generales contra Tiffany.

Comenzó esa tarea el miércoles con un discurso en un centro comunitario de Milwaukee, donde elogió a Hong por desarrollar una campaña que, según dijo, “recordó a la gente de todo Wisconsin que no existen aspirantes sin posibilidades cuando se cree en un futuro mejor y se lucha por ampliar las oportunidades para todas las familias”.

“Ese tipo de pasión fortalece nuestra democracia, y espero ganarme su apoyo y el de todos los que participaron en esta campaña mientras avanzamos juntos”, dijo.

Crowley también adelantó sus líneas de ataque contra Tiffany. Criticó al congresista republicano por respaldar las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre un fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020 y por votar a favor de recortar los fondos de programas como la asistencia alimentaria.

Crowley prometió que en los próximos días se concentrará en “unir a demócratas, independientes, republicanos y a quienes temen que un extremista de MAGA ocupe la gobernación”.

Hong también intentó reparar rápidamente las divisiones del partido. Llamó a Crowley la madrugada del miércoles para reconocer su derrota y aceptó participar en un acto de unidad.

En un discurso pronunciado el martes por la noche, Hong dijo que, sin importar quién ganara las primarias, los demócratas “seguirán luchando los unos por los otros”.

“Porque todos los que participan en esta contienda saben que podemos construir algo mejor, y debemos hacerlo”, dijo a sus simpatizantes en Madison.

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