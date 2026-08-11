Cómo ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia

Cientos de personas han fallecido, según un recuento de CNN, y miles de han resultado dañadas o destruidas a consecuencia…

Cientos de personas han fallecido, según un recuento de CNN, y miles de han resultado dañadas o destruidas a consecuencia del potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes.

El epicentro del sismo se localizó en el departamento de Chocó, al noroeste del país, pero el temblor se sintió con fuerza a unos 240 kilómetros de distancia, en Bogotá, la capital. Las autoridades informan que se trata del terremoto más fuerte registrado en Colombia en la última década.

El Gobierno declaró el estado de desastre nacional y los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para ayudar a las personas atrapadas bajo los escombros. Organizaciones benéficas también están presentes en el terreno brindando asistencia a los damnificados. Puedes marcar la diferencia donando a través del botón que aparece a continuación o haciendo clic AQUÍ.

Impacta tu Mundo seguirá monitoreando la situación e incorporando organizaciones adicionales verificadas a medida que comiencen a operar en el terreno.

The-CNN-Wire

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