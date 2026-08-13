Comienza examen de control a más de 46.000 aspirantes de la UNAM tras escándalo con prueba virtual: qué dicen los estudiantes

Después del escándalo en torno a su examen de ingreso virtual, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quiere finalmente…

Después del escándalo en torno a su examen de ingreso virtual, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quiere finalmente pasar la página.

La universidad pública más grande del país latinoamericano comenzó esta semana la aplicación de un examen de control presencial a miles de aspirantes a alguna de sus licenciaturas, luego de las numerosas irregularidades detectadas en la prueba realizada entre mayo y junio, que por primera vez se llevó a cabo de forma virtual. Según informó la propia UNAM a finales de julio, las anomalías encontradas incluyen el uso de diversas herramientas para hacer trampa, la presencia de acompañantes y suplantación de identidad.

De las 158.000 personas que hicieron la prueba virtual, alrededor de 58.000 estuvieron contempladas para los exámenes de control, ya sea porque fueron aceptadas o porque obtuvieron un resultado que les habría bastado para entrar de acuerdo con los parámetros de los últimos cinco años.

Hasta este jueves, 46.083 han seguido el trámite para hacer el examen de control, según el corte que la UNAM dio a conocer, y los primeros aspirantes se presentaron el miércoles para la primera jornada del proceso en la sede habilitada en la ciudad de León, en el central estado de Guanajuato.

La aplicación de los exámenes de control continuó este jueves en León y en la sede instalada en Oaxaca, capital del estado homónimo, en el sur del país. El domingo se realizará en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, en la frontera norte, y del lunes al miércoles próximo habrá jornadas en la Ciudad de México.

La decisión de la UNAM de aplicar un examen de control después de las irregularidades detectadas en la prueba virtual divide opiniones.

De su lado, la institución argumenta que es la vía para evitar que ingresen personas que hicieron trampa. Mientras tanto, algunos aspirantes que fueron aceptados dicen que la medida es injusta, otros aseguran estar dispuestos a volver a presentarse y algunos más ven una nueva oportunidad de entrar a la universidad.

Frente a una nueva prueba, Fernanda García dijo a CNN que se preparó con empeño para poder entrar a la UNAM.

“La verdad, como ya había presentado el examen, pues no me siento nerviosa. Ya tengo una idea de lo que va a venir, pero como que siempre ganan los nervios de saber si ahora sí paso o no”, contó.

Por separado, Alejandra Jiménez Navarro también dijo sentirse confiada en el resultado que obtendrá.

“Creo que me preparé bien desde la primera vez. Ahora sí que es un protocolo que tenemos que respetar y pues está bien. Aparte, tuve como una semanita y media más de preparación. Entonces, estoy muy contenta por volverlo a presentar”, expuso.

Fernando, un aspirante que hizo el examen en la sede de León, también se mostró optimista y consideró que la aplicación de una segunda prueba en modalidad presencial fue una decisión acertada para corregir la polémica por las anomalías.

“La verdad me fue muy bien, me sentía preparado. Fue algo que ya había hecho. Entonces, no hubo mucha diferencia. Creo que este método que tomó la UNAM fue el correcto”, dijo el joven a Foro TV, afiliada de CNN.

Carlos, otro aspirante que se presentó en León, contó una historia distinta.

“Yo sentí este examen más complicado que el anterior que hice. No sé… Me voy con la duda de que probablemente no lo acredite esta vez”, dijo a Foro TV.

Con la aplicación del examen de control, la UNAM busca superar el escándalo que generaron las irregularidades detectadas durante la prueba virtual, para cuya aplicación la universidad había contratado a la empresa Territorium Life, que defendió sus sistemas y pidió una audiencia a las autoridades universitarias.

A principios de este mes, sin embargo, la UNAM rescindió el contrato que tenía con la compañía, a la par que avanzó con los preparativos para los exámenes de control.

El rector Leonardo Lomelí visitó este jueves la sede en Oaxaca, donde algunos aspirantes consideraron que el espacio habilitado fue pequeño, según declaraciones difundidas por la propia UNAM.

“Un poco apretujado el lugar. De ahí en fuera, el examen pues la verdad lo sentí bien. Creo que me gustó más esta fase que la primera”, dijo Carlos Alexander Soriano, un joven que en la prueba virtual obtuvo 111 de 120 aciertos y confió en que en esta segunda ocasión alcanzará un resultado similar.

La aplicación de los exámenes de control continuará durante los próximos días, mientras algunos aspirantes insisten en que deberían respetarse los lugares que ya estaban asignados y otros se quejan de que los hayan enviado a otros estados para la prueba presencial.

“Creo que si la universidad tuvo el error, no tenemos por qué pagarlo nosotros. Una disculpa no va a solucionar los gastos que ya hicieron algunos de mis compañeros, los gastos que yo estoy haciendo y los sacrificios que yo estoy haciendo”, dijo Emiliano de la Cruz a la agencia EFE.

Por lo pronto, una vez que terminen los exámenes de control, la UNAM deberá procesar los resultados, definir finalmente qué aspirantes tendrán un espacio en alguna de sus licenciaturas y cuándo comenzará el próximo semestre, una fecha que de momento se recorrió del 10 al 31 de agosto.

The-CNN-Wire

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