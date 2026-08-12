CNN verifica: cómo Tim Scott y un anuncio republicano sacaron de contexto un discurso de El-Sayed

El líder del comité de campaña de los republicanos en el Senado, el senador Tim Scott, declaró el domingo en…

El líder del comité de campaña de los republicanos en el Senado, el senador Tim Scott, declaró el domingo en una entrevista con CNN que la gente debería creer algo que el candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, supuestamente dijo sobre sí mismo. Sin embargo, Scott sacó la cita de El-Sayed de contexto. Lo mismo hizo un anuncio publicado la semana pasada por el grupo que preside Scott.

El anuncio en línea del Comité Senatorial Nacional Republicano ha generado atención y críticas por usar el nombre legal completo de El-Sayed, un exfuncionario de salud pública musulmán que se postula en Michigan contra el excongresista republicano Mike Rogers. Pero el anuncio también se destaca porque, al igual que Scott, utiliza la expresión “peligroso”, y lo manipula para reforzar su argumento de que El-Sayed es un radical.

En la entrevista con CNN del domingo, Scott afirmó sobre El-Sayed: “Dice que es el candidato más peligroso que se pueda encontrar. Tiene razón. Deberíamos confiar en sus palabras, no en las nuestras”. El anuncio de 30 segundos incluye un breve video de un segundo de El-Sayed gritando: “Soy bastante peligroso”, justo antes de criticar su postura respecto a los Hermanos Musulmanes en Egipto a principios de la década de 2010.

El video completo de las declaraciones de El-Sayed, pronunciadas en un acto de campaña el 25 de julio durante las primarias demócratas que ganó, muestra que argumentaba ser un aliado de los estadounidenses que atraviesan dificultades y que eso era simplemente “peligroso” para una serie de intereses corporativos y políticos que, según él, “manipulan nuestras políticas en nuestra contra”. El anuncio del NRSC y el comentario de Scott en CNN no reconocieron que el calificativo de “peligroso” estuviera dirigido a personas específicas, ni que El-Sayed estuviera rechazando la idea de ser considerado “peligroso” para los estadounidenses en general.

El-Sayed dijo que sus críticos “siempre usan esta palabra a mi alrededor: peligroso”, y luego añadió sarcásticamente, provocando algunas risas entre el público: “Siempre me pregunto, ¿por qué llamarían peligroso a alguien como yo? No es que a la gente que se parece a mí la llamen peligrosa. No es que estén cayendo en la trampa de llamar peligrosos a personas que se parecen a mí y que tienen nombres como el mío, que lleva 25 años circulando. Sé que no es eso lo que están haciendo, ¿verdad?”.

Y continuó: “Solo diré esto. Vayan a preguntarle a un niño que necesitaba un par de anteojos en Detroit si soy peligroso. Vayan a preguntarle a la gente que no podía respirar debido a las chimeneas que expulsaban dióxido de azufre si soy peligroso. Vayan a preguntarles a los padres de niños que van a escuelas que fueron contaminadas con plomo si soy peligroso. Vayan a preguntarle a la gente ahogada en deudas médicas si soy peligroso. Creo que lo que les dirán es: es el mejor amigo que podrían tener si quieren que el gobierno trabaje para ustedes. Les diré algo: si son AIPAC (por el grupo de presión proisraelí), soy bastante peligroso. Si son las grandes farmacéuticas, soy peligroso. Si son las grandes tecnológicas y quieren poner un centro de datos en su patio trasero, soy peligroso. Si son un gran banco que quiere conspirar contra nosotros, soy peligroso. Si son un monopolista que quiere subir nuestros precios, soy peligroso. Si son Chuck Schumer, soy bastante peligroso. Y creo que ya es hora de que tengamos demócratas que estén dispuestos a ser peligrosos para todos aquellos que manipulan las políticas en nuestra contra”.

En una publicación en redes sociales el día del discurso del socialista democrático, el Comité Nacional Republicano publicó un video de 15 segundos en el que El-Sayed decía: “Si eres un gran banco que quiere conspirar contra nosotros, soy peligroso. Si eres un monopolista que quiere subir nuestros precios, soy peligroso. Si eres Chuck Schumer, soy bastante peligroso”.

Por supuesto, ese no es el monólogo completo de El-Sayed, pero es una edición justa que demuestra claramente que El-Sayed no admitía ser un hombre “peligroso”, sino que se identificaba como tal ante las grandes empresas que supuestamente perjudican al público y ante Schumer, el líder demócrata del Senado al que la izquierda del partido ha criticado durante mucho tiempo.

Mientras tanto, el Comité Nacional Republicano del Senado (NRSC) publicó ese mismo día un video en el que El-Sayed decía: “Si eres Chuck Schumer, soy bastante peligroso”. Incluso ese video de cuatro segundos era más justo que la versión de un segundo, sin contexto alguno, de la cita sobre “peligro” que el NRSC utilizó en el anuncio.

Cuando CNN le preguntó esta semana si el anuncio no había sacado de contexto el comentario de El-Sayed sobre el hecho de ser “peligroso”, la portavoz del NRSC, Joanna Rodriguez, respondió por correo electrónico: “Como usted mencionó, sí, Abdul El-Sayed dijo que era peligroso”. Rodríguez procedió a enumerar algunas declaraciones de El-Sayed que, según ella, ejemplificaban su peligrosa retórica de campaña, y a repetir los ataques del anuncio de 30 segundos.

Los republicanos tienen derecho a argumentar que El-Sayed es peligroso y que ha dicho cosas peligrosas. Pero Scott pretendió citar las propias palabras de El-Sayed, y no las transmitió fielmente. El anuncio tampoco.

The-CNN-Wire

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