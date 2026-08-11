¿Civil o espía? La historia secreta de un contratista federal nacido en Rusia al que mató el FBI

Ilya Beloozerov estaba huyendo. Vació su cuenta bancaria, canceló su teléfono celular y se alejó a toda velocidad de su…

Ilya Beloozerov estaba huyendo.

Vació su cuenta bancaria, canceló su teléfono celular y se alejó a toda velocidad de su vida tranquila en los suburbios de Virginia.

Tras unos días en la carretera, el ciudadano estadounidense nacido en Rusia entabló amistad con una pareja que vivía en un estacionamiento junto a un McDonald’s. Les dijo que les daría 30.000 dólares para que compraran una camioneta pickup y lo llevaran a California.

Beloozerov tenía una maleta llena de efectivo, casi una docena de computadoras portátiles y un viaje aparentemente imposible de rastrear. Lo único que faltaba era encontrar un lugar donde deshacerse de su SUV, que había conducido desde Virginia.

Pero en una soleada mañana de otoño, mientras ultimaba los planes para su escape a través del país, un equipo de agentes federales lo rodeó afuera de un hotel Super 8 en Hernando, Mississippi, y se escucharon disparos. Cuando el humo se disipó el 4 de octubre de 2024, el cuerpo de Beloozerov yacía extendido sobre el pavimento entre fragmentos de vidrio de la ventana de su auto. Había recibido al menos cinco disparos.

Casi dos años después, las autoridades federales no han dicho nada sobre quién era Beloozerov ni por qué lo mataron a tiros.

Pero una investigación de CNN, que incluyó una revisión de estados de cuenta bancarios, documentos personales y entrevistas con compañeros de trabajo, amigos y familiares, encontró que Beloozerov llevaba una doble vida secreta, desconocida para su familia y sus confidentes, pero sumamente alarmante para las autoridades federales.

Detrás de su imagen pública como un padre cariñoso al que le gustaba jugar ajedrez, el emigrado tenía una autorización de seguridad de Estados Unidos, mantenía al menos un perfil de citas ruso y, según pasaportes vencidos, había viajado tanto a Rusia como a Ucrania en los últimos años. Entre sus pertenencias al momento de su muerte había una tarjeta del Seguro Social y múltiples identificaciones pertenecientes a distintos hombres fallecidos, una forma común de crear identidades falsas.

Durante los últimos dos años de su vida, Beloozerov trabajó para una empresa que producía imágenes satelitales de alta resolución, incluida información sensible sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Semanas antes de que lo mataran, según supo CNN, su empleador contactó a las autoridades por preocupaciones sobre él.

En entrevistas con agentes federales y luego con CNN, su familia desestimó la idea de que Beloozerov pudiera haber sido un espía. Nunca traicionaría a Estados Unidos compartiendo inteligencia secreta, dijeron.

Pero en ocasiones han albergado dudas. Después de todo, Beloozerov había crecido ferozmente antirruso, hijo de un disidente de la era soviética, y de adulto apoyó firmemente a Ucrania, incluso enviando un paquete de ayuda a los soldados en la primera línea.

¿Podría haber sido convencido de ayudar al esfuerzo bélico ucraniano de otra manera? Una cosa era segura, dijeron: Nunca ayudaría a Rusia.

“Está clarísimo cuánto estaba a favor de Ucrania”, dijo el hijo de Beloozerov.

Desde la muerte de Beloozerov, las preguntas sobre por qué el FBI lo perseguía y por qué los agentes lo mataron han atormentado a sus seres queridos. La oficina, que enfrenta poca rendición de cuentas pública en tiroteos mortales, declinó hacer comentarios para esta historia.

“Nadie debería morir así jamás”, dijo su exesposa y madre de su hijo de 18 años, también una inmigrante nacida en Rusia. “Necesito entender por qué”.

Nacido en la Unión Soviética en 1974, Beloozerov fue criado por su madre Lena y su padrastro Nikolai Beloozerov, un disidente soviético y matemático, entre una comunidad de intelectuales en el suroeste de Moscú. La URSS estaba en plena transformación: el ejército del país había invadido Afganistán y Lena temía que Ilya algún día se viera obligado a combatir. La identidad de Nikolai como disidente hacía peligroso permanecer en el país. Así que la familia se fue, llegó a Estados Unidos en 1987 y se estableció en Virginia.

Las opiniones antisoviéticas de Nikolái tuvieron un impacto de por vida en el joven Beloozerov: “Ilya (se) identificaba a sí mismo como hijo del disidente soviético; esa era una característica definitoria”, dijo la exesposa de Beloozerov, quien pidió ser identificada con un seudónimo, Marina, por preocupación por la seguridad de ella y de su familia.

Beloozerov parecía abrazar la vida en Estados Unidos. Entró en la lista del decano en la escuela militar donde enseñaban sus padres, y más tarde asistió a Virginia Tech. A veces escribía cartas políticas a los periódicos; en una de ellas parecía rechazar sus raíces rusas: “Inmigré a Estados Unidos con mi familia porque me cansé de ser un conejillo de indias en experimentos socialista-colectivistas en ‘el imperio del mal’”, escribió en una carta de 1994 al Roanoke Times.

Beloozerov construyó una carrera en TI, trabajando para IBM en Boulder, Colorado, a finales de los 90, según un currículum en línea, antes de regresar al área del Beltway. Conoció a Marina, que vivía en Rusia, a través de un sitio de citas cristiano en 2005, y en 2007 ella se mudó a Estados Unidos. Se casaron y tuvieron un hijo.

Beloozerov era excéntrico. Un familiar recordó que intentó vender un coche en eBay a finales de la década de 2000, con la esperanza de que le pagaran en lingotes de oro y armas. Marina describió cómo le gustaba tener un arma junto a su cama mientras dormía.

Lyubov Campion, que conocía a Beloozerov desde finales de la década de 2000 y se comunicaba con él en gran medida por correo electrónico, dijo que la mayoría de las amistades de Beloozerov eran en línea. “Me dijo: ‘Tengo muchos amigos pero nunca los conocí’”, recordó Campion. “No tenía amigos de verdad, tenía amigos virtuales”.

Excompañeros describieron a Beloozerov como un tipo normal que a veces se reunía para cenar y tomar algo después del trabajo.

“Solo estábamos manteniendo nuestros trabajos y haciendo el trabajo de todos los días e ir a tomar una cerveza y luego volver a casa. Ir a trabajar, enjuagar, repetir”, dijo Tony Johnson, quien dijo que trabajó con Beloozerov para una empresa informática en un contrato gubernamental a mediados de la década de 2010.

Beloozerov y Marina se divorciaron en 2012 y acordaron compartir la custodia de su hijo.

Su página de Facebook, que CNN revisó antes de que se eliminara gran parte de su contenido, casi solo mostraba fotos de su hijo: los dos en restaurantes, jugando ajedrez y tenis, andando en bicicleta o visitando granjas con animales para acariciar. En 2018, publicó: “El amor entre un padre y un hijo es para siempre”. Al año siguiente, su hijo se mudó con él a tiempo completo en Virginia.

“Amaba a nuestro hijo obsesivamente”, dijo Marina.

Después de su divorcio, Beloozerov buscó relaciones con mujeres rusas y ucranianas en Estados Unidos y en el extranjero. Además de su perfil de citas ruso, tenía otro en un sitio de citas global. Un excompañero recordó que Beloozerov había viajado a Rusia para visitar a mujeres con las que estaba saliendo, y un pasaporte que venció en 2018 muestra que visitó Ucrania durante casi dos semanas en 2015 y que al año siguiente le expidieron un visado para Rusia de más de varios años de duración.

“Le gustaba Ucrania, siempre me decía que quería vivir en Ucrania”, dijo Campion, quien inmigró a Estados Unidos desde Ucrania.

Beloozerov también habló extensamente con Marina sobre sus simpatías por el país después de la invasión rusa en 2022. “Estaba firmemente, firmemente, de todo corazón, sintiendo por Ucrania”, dijo Marina.

El hijo de Beloozerov, quien pidió ser identificado con un seudónimo, Alexander, debido a las circunstancias sensibles que rodean la muerte de su padre, dijo que su padre incluso envió un paquete de ayuda a las tropas ucranianas que contenía dinero, linternas y equipo táctico. Los soldados le enviaron de vuelta una vaina de tanque vacía y un video agradeciéndole.

“Era súper anti-Rusia y anti-autoritarismo, y era un gran partidario de Ucrania”, dijo el hijo de Beloozerov.

En diciembre de 2022, Beloozerov fue contratado por Maxar Technologies, que proporcionaba imágenes satelitales a clientes comerciales, incluido CNN, y a clientes gubernamentales, como Ucrania y Estados Unidos. La empresa, ahora llamada Vantor, produce imágenes que pueden documentar movimientos de tropas en el campo de batalla, mostrar arsenales de armas y ofrecer una ventana a los daños tras un ataque.

Beloozerov era administrador de sistemas en un contrato para el Departamento de Defensa, un puesto que requería al menos una autorización de seguridad de nivel secreto, dijo a CNN un excolega de Maxar involucrado en la contratación de Beloozerov. El hijo de Beloozerov dijo que él tenía una de las autorizaciones de más alto nivel, una que requiere una investigación de antecedentes cada cinco años.

Nada parecía fuera de lugar con Beloozerov ni con su trabajo, dijo su hijo. Pero en los últimos meses de su vida, comenzaron a encenderse señales de advertencia.

Empezó a vaciar de forma constante su cuenta bancaria, retirando 11.500 dólares en agosto de 2024 y casi 9.000 dólares en septiembre. A principios de agosto, compró un billete de ida y vuelta a Letonia para el 17 de septiembre. Poco después, reservó billetes a Estonia para la misma fecha de salida, antes de cancelarlos y recibir un reembolso.

Pronto se dio cuenta de que había despertado el interés de las autoridades.

Beloozerov tuvo problemas en dos ocasiones cuando intentó abordar vuelos a Europa, dijo su hijo. No está claro qué vuelos intentaba abordar. La primera vez, dijo que había sido interrogado por agentes de la TSA y regresó a casa. La segunda vez, le dijo a su hijo que había sido detenido e interrogado por el FBI, y añadió: “Vienen por mí”.

Maxar, mientras tanto, identificó una irregularidad relacionada con el empleo de Beloozerov, notificó a las autoridades y lo despidió, dijo a CNN un portavoz de la empresa. El portavoz, que se negó a hablar sobre el papel de Beloozerov en la compañía, también dijo que no se comprometió ningún dato.

En sus últimos días juntos, Alexander dijo que Beloozerov le pidió que fuera a su oficina y devolviera por él su computadora portátil y sus tarjetas de seguridad.

Beloozerov le dijo a su hijo que le había mentido al FBI, pero no dio detalles, y temía enfrentar cargos por delito grave, recordó Alexander. Alexander dijo que había visto un correo electrónico que Beloozerov envió solicitando representación legal en caso de que fuera acusado de hacer declaraciones falsas a un agente federal.

Mientras tanto, dijo Alexander, su padre hizo nuevos preparativos para salir del país. Compró un teléfono nuevo, empacó su coche y transfirió ambos vehículos a nombre de Alexander. Alexander dijo que Beloozerov no dormía en casa, por temor a que el FBI lo recogiera. En algún momento de esa semana, Beloozerov le dio a Alexander un disco duro y le dijo que había enterrado 50.000 dólares en el patio trasero para “cuando llegue el momento”.

La primera sospecha de Marina de que algo iba mal llegó el jueves 26 de septiembre de 2024, cuando no pudo comunicarse con Beloozerov ni con su hijo. Envió un correo electrónico a su exmarido, exigiendo saber por qué había cancelado los planes de telefonía móvil de él y de su hijo.

Él no respondió. Al día siguiente, condujo hasta su apartamento en el sótano en Manassas, Virginia, para ver cómo estaba Alexander, que entonces tenía 16 años. Beloozerov no estaba allí, pero su hijo sí. Los dos almorzaron y luego ella se fue a casa.

Antes de irse de la ciudad el viernes por la mañana, Beloozerov se reunió con Alexander para cenar. Y luego, en el estacionamiento de un centro comercial cerca de su apartamento, se despidieron.

“Me dijo: ‘Espero haber hecho un trabajo aceptable criándote. Siento que tenga que ser así; buena suerte con tu vida’”, dijo Alexander. Su padre también le dijo: “Crea una cuenta de Facebook y me pondré en contacto contigo”.

El domingo, un agente del FBI llamó a Marina, preguntándole cuándo había visto por última vez a su exmarido e interrogándola sobre otros familiares de él. Ella se quedó en shock.

“Cuando el FBI te llama por tu familia, te sorprendes muchísimo”, dijo Marina. “Mi mente se paralizó”.

Cuando Marina llamó a su hijo, él le dijo que Beloozerov se había ido y que no estaba seguro de si regresaría. El lunes, su hijo reunió algunas pertenencias y se fue a quedarse con ella.

El martes, Marina le escribió un correo electrónico a Beloozerov con solo una línea de asunto: “Ilya when are yoi (sic) coming back???”

Al día siguiente, le volvió a escribir a Beloozerov, diciéndole que tendría que presentar una petición de custodia de emergencia. “¿Planeas regresar y cuándo?”, preguntó.

Más tarde esa noche, escribió otra nota. Su hijo lo extrañaba. “Por favor, regresa”, le suplicó.

Cuando un hombre calvo con acento ruso se acercó a Kennon Green en un McDonald’s, pensó que quizá había encontrado una solución a sus problemas.

Green administraba un estacionamiento para camioneros de larga distancia justo al lado de la interestatal de Arkansas, cerca de la frontera con Tennessee y Mississippi. Él y su esposa, Megan, vivían en un camión estacionado allí. Una noche de septiembre, Green fue a usar el baño del restaurante de comida rápida. Beloozerov, que había estado trabajando en una laptop en una cabina, se le acercó. Los dos hablaron hasta altas horas de la noche. Beloozerov le dijo a Green que se llamaba Eli y que tenía una exesposa y un hijo en casa. Le dijo a Green que trabajaba en un Burger King.

Con el tiempo, Beloozerov le preguntó si Green podía llevarlo en auto al sur de California. Beloozerov tenía un DUI, dijo, y le daba miedo conducir esa distancia él mismo. Si Green estaba dispuesto a hacerlo, Beloozerov le daría 30.000 dólares en efectivo: 10.000 por adelantado para una camioneta y 20.000 cuando llegaran, dijo Green.

Green aceptó.

Beloozerov estacionó su SUV en el lote de Green durante la noche. Luego Green, su esposa y Beloozerov pasaron los siguientes días planeando su viaje y comiendo comidas que Beloozerov pagaba en efectivo sacado de una bolsa alrededor de su cuello, llena de billetes de 100, 50 y 2 dólares.

“Desayunamos bistec y almorzamos langosta”, dijo Green. “Era un encanto.”

Fueron a Cavender’s, una cadena de ropa del oeste, y Beloozerov le compró a Green unas botas vaqueras nuevas. Comieron galletas en un lugar que a Green siempre le había encantado.

El 3 de octubre, Green dijo que compró una Ford F-150 roja usada con dinero de Beloozerov. Luego, dijo Green, se detuvieron en Red Lobster antes de dirigirse a Hernando, Mississippi.

Los tres se registraron en un hotel Super 8. Beloozerov se quedó en la habitación con Green y su esposa. Green le advirtió a Beloozerov que si le ponía una mano encima a su esposa, “te mato como pollo frito.”

A la mañana siguiente, el trío planeaba hacer un par de mandados antes de dirigirse hacia California, entre ellos deshacerse del SUV de Beloozerov y conseguir las placas para la nueva pickup de Green.

“Por fin se acabó”, dijo Green que pensó para sí sobre estar sin hogar. Tenía un teléfono completamente nuevo y una camioneta nueva. Con el dinero que Beloozerov le había prometido, esperaba terminar la escuela para convertirse en camionero y “ser un esposo de verdad y mantener a mi esposa.”

Por la mañana, Green ayudó a Beloozerov a afeitarse la cabeza y empacó su ropa en un contenedor plástico. Luego, los tres bajaron al vestíbulo, con la esperanza de desayunar antes de salir a la carretera.

“Espera, Eli”, dijo Green que le dijo a Beloozerov. “Tengo que recuperar mi depósito.” Beloozerov salió solo al estacionamiento.

Green es sordo de un oído. Cuando sonaron los disparos, pensó que era el tráfico en un puente cercano.

Luego, en el estacionamiento, Green dijo que vio a una docena de agentes federales empuñando armas.

No podía ver a Beloozerov. Pero pronto se enteró de que su amigo estaba muerto en el suelo.

Los agentes entrevistaron a Green y a su esposa bajo el alero del hotel, les compraron el almuerzo y les preguntaron qué sabían sobre Beloozerov. Los agentes revisaron las pertenencias de la pareja.

“¿Qué en el mundo pudo haber hecho?”, dijo Green que pensó para sí.

Green dijo que los agentes del FBI les dijeron que Beloozerov tenía armas, aunque él dijo que ni él ni Megan vieron ninguna.

“No tenía un arma en la habitación del hotel”, dijo Green. Le preguntó a un agente qué le había pasado a su amigo.

“Va a pasar muchísimo tiempo antes de que alguien sepa de qué se trataba esto”, dijo Green que le dijo el agente.

Beloozerov fue asesinado un viernes por la mañana. Esa noche, Marina estaba cocinando la cena en su casa en Rockville, Maryland, cuando un agente de la policía local llamó a su puerta con la noticia: su exmarido había muerto. A pesar de su complicada relación, quedó devastada.

“Al instante sentí tanta ternura y amor y compasión por él, y rabia de que no pudiéramos despedirnos. No pudimos pedirnos perdón el uno al otro”, dijo Marina.

El hijo de Beloozerov dijo que, aunque él y su padre eran cercanos cuando era joven, se habían distanciado en los últimos años. La muerte de Beloozerov aportó una nueva perspectiva sobre su relación.

“A él no le gustaba realmente la gente, no tenía mucho amor por nadie, excepto por mí”, dijo Alexander. “Mi papá fue un gran papá; lo extraño mucho. Me tomó mucho tiempo y que él falleciera para entender todo eso”.

Varias semanas después, tras una autopsia, el cuerpo de Beloozerov llegó a una funeraria en Rockville. Marina quedó horrorizada por lo que vio. Le habían disparado al menos cinco veces —en el brazo derecho, la pierna izquierda, el pie derecho y dos veces en el abdomen—, dijo Constance DiAngelo, una patóloga forense que revisó fotografías del cuerpo de Beloozerov tomadas en la funeraria a solicitud de CNN. Tenía una gran herida en el brazo derecho que, según DiAngelo, podría haber sido causada por una escopeta. Había marcas en su rostro que pudo haber sufrido cuando cayó al suelo.

Solo unas pocas personas asistieron al funeral de Beloozerov —una ceremonia con ataúd cerrado— en un cementerio de Maryland en octubre de 2024. En un correo electrónico a Marina, la funeraria sugirió evitar una visualización familiar, diciendo que podría “alterar emocionalmente aún más [a su hijo] porque algunas de las lesiones de Ilya no pueden ocultarse”.

Los agentes federales aún intentaban desentrañar las actividades de Beloozerov, según se enteró pronto su familia.

Seis semanas después del funeral de Beloozerov, el FBI acribilló a Marina con preguntas durante una entrevista de varias horas en la oficina de campo de la agencia en Washington. ¿Tenía Beloozerov opiniones fuertes sobre la guerra en Ucrania? ¿Había viajado de regreso a la región? ¿Podría haber sido atraído para ayudar a los ucranianos?

Marina fue tajante con los agentes federales en que su exmarido nunca podría haber entregado secretos a otro país.

“Me reí y dije: ‘¿De qué están hablando?’”, recordó Marina. “Ilya nunca podría ser un espía o agente o un topo malintencionado. Ese no es el Ilya que yo conozco”.

Pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a preguntarse si sus simpatías por Ucrania podrían haberlo llevado a compartir información secreta para ayudar a sus esfuerzos de guerra.

“Creo que podría haber sido atraído (a ayudar) a Ucrania sin perjudicar a Estados Unidos. Eso es lo que puedo creer”, dijo.

De una cosa estaba segura: nunca ayudaría a los rusos. Marina hablaba a menudo con él sobre su respeto por quienes protestaban contra el presidente ruso Vladimir Putin, como el fallecido líder opositor Alexei Navalny.

“Su postura sobre la guerra en Ucrania, sobre la situación política en Rusia, para mí era muy clara: no la apoyaba en absoluto”, dijo Marina. “Solo veía cosas malas del lado de Rusia”.

Alexander no estaba convencido de que su padre hubiera entregado información clasificada.

“La gente va a creer lo que quiera creer”, dijo. “Y lo que parece es: era un tipo ruso con contactos, huyendo de los federales. ¿Qué persona en su sano juicio que no sea un activo ruso haría eso? Y mi respuesta es: ese sería mi papá”.

Aunque no creían que pudiera haber traicionado a su país, su familia sí encontró nuevas señales que insinuaban actividades encubiertas.

Marina encontró, entre las pertenencias de Beloozerov, una licencia de conducir estatal y una tarjeta del Seguro Social de un hombre que murió hace más de 10 años. También encontró una credencial de trabajo de otro hombre fallecido. Expertos dijeron a CNN que este tipo de identificaciones pueden usarse para crear identidades falsas.

Esos detalles coinciden con otros rasgos característicos de una figura propicia para el reclutamiento como espía, dijo Eric O’Neill, un exagente de contrainteligencia del FBI. Con su autorización de seguridad y su trabajo en Maxar, tanto Rusia como Ucrania podrían haber intentado captarlo.

“Un administrador de sistemas tiene las llaves del reino. Son las personas más confiables en TI: son quienes pueden crear cuentas, elevar el acceso, escalar perfiles”, dijo O’Neill. “Es como el santo grial para un servicio de inteligencia extranjero”.

Sin embargo, O’Neill estaba menos seguro que la exesposa de Beloozerov de que él nunca ayudaría a Rusia. Al fin y al cabo, hablaba ruso y había viajado a su país de nacimiento para conocer mujeres, y el gobierno ruso es hábil para cultivar espías.

“Ahora también podría ser Ucrania, ¿no?”, dijo.

Una cosa era segura: la familia y el público no estaban obteniendo respuestas del FBI.

Después de que visitó la oficina de campo del FBI en Washington en diciembre de 2024, Marina supo poco más de la agencia.

Públicamente, el FBI solo ha emitido su comunicado de prensa estándar en un tiroteo en el que participa un agente, diciendo que la oficina “se toma en serio todos los incidentes de disparos que involucren a nuestros agentes o miembros de fuerzas de tarea” y señalando que su División de Inspección investigaría.

Las autoridades locales también se cerraron. El forense de Hernando remitió las solicitudes de CNN al FBI. El médico forense estatal no respondió a repetidas solicitudes de información o registros. Un portavoz del fiscal general de Mississippi dijo a CNN que la oficina decidió no procesar el caso tras determinar que el uso de la fuerza estaba justificado, pero se negó a divulgar registros relacionados con su decisión o a responder más preguntas. El departamento de policía local no llevó a cabo su propia investigación por homicidio: el FBI le dijo al departamento “que no lo tocara”, dijo a CNN un agente de policía de Hernando.

El capitán de policía de Hernando, Kyle Hodge, dijo que el departamento no conocía el estado de la investigación federal. “Realmente no tenemos la autoridad para preguntar”.

El silencio en torno a la muerte de Beloozerov no es una anomalía.

El FBI no publica datos sobre con qué frecuencia sus agentes matan a alguien o usan la fuerza. La oficina realiza su propia investigación cada vez que un agente dispara un arma. Se asegura la escena, se identifica a los testigos, se recogen pruebas forenses y, finalmente, se redacta un informe, pero por lo general no se hace público. Un tiroteo que cumpla con la política de uso de la fuerza de la agencia —que permite a los agentes disparar si tienen motivos para creer que sus vidas o las de otros están en peligro— se considera justificado. Un tiroteo que no cumpla con la política de la agencia puede dar lugar a medidas disciplinarias, pero esas medidas tampoco suelen hacerse públicas.

Esa falta de transparencia preocupa a críticos como Mike German, un exagente especial del FBI y veterano defensor de las libertades civiles, quien sostiene que la agencia debería ser transparente sobre los tiroteos para demostrar que es una “agencia de aplicación de la ley responsable y no solo una policía secreta”.

“Le damos a las fuerzas del orden la autoridad de quitar una vida. No debería ser pedir demasiado exigir cierta rendición de cuentas pública cuando lo hacen”, dijo.

En el caso de Beloozerov, una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN que la agencia consideró justificado el uso de fuerza letal.

En una cálida tarde de primavera, Marina estaba sentada en la sala de estar de su casa en los suburbios de Maryland, bebiendo una taza de té. Habían pasado 18 meses desde la muerte de Beloozerov. Marina visitaba regularmente su tumba, encendiendo una vela y colocando flores sobre su modesto marcador funerario: una cruz de metal con la palabra “Papá”.

Aún no había recibido ninguna noticia del FBI sobre las circunstancias de la muerte de su exmarido ni sobre la investigación de la agencia.

Pero una fuente familiarizada con la investigación finalmente arrojó luz sobre el caso a CNN. La fuente dijo que agentes federales tenían pruebas de que Beloozerov intentó compartir información sensible con personas a quienes él creía ucranianas. Lo hizo en un momento clave del conflicto: justo cuando el gobierno de Estados Unidos estaba limitando el intercambio de ciertas imágenes satelitales con Ucrania porque la administración Biden temía que eso escalara el conflicto con Rusia, dijo una fuente.

Mientras la agencia investigaba a Beloozerov, dijo una fuente a CNN, los agentes se enteraron de que lo habían engañado.

De hecho, dijo la fuente, había estado comunicándose con personas que la agencia creía que eran operativos rusos, haciéndose pasar por ucranianos.

Marina reaccionó a esta noticia primero con conmoción.

“Eso fue algo para lo que no estaba mentalmente preparada”, dijo Marina.

Pero pronto, su sorpresa se convirtió en ira. Ira hacia las personas que animaron a Beloozerov a pasarles información, e ira hacia los agentes que lo mataron.

“Sé que es un terrible criminal y enemigo del Estado”, dijo. “Pero creo que es una víctima”.

Antes de irse de la ciudad, Beloozerov le dio a Alexander un regalo: un disco duro con miles de fotos de la infancia de Alexander: él y su padre en la playa, volando una cometa, jugando ajedrez juntos.

Y cuando llegó el momento, Alexander fue al patio trasero de su padre. Con una pala, desenterró una caja de munición militar de debajo de un montón de hojas y tierra.

Dentro había US$ 50.000 en efectivo.

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