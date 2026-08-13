Cinco historias a seguir en la nueva temporada de la NFL

El amanecer de una nueva temporada de la NFL está cocinándose, bajo el intenso calor del verano, que da paso…

El amanecer de una nueva temporada de la NFL está cocinándose, bajo el intenso calor del verano, que da paso a cinco historias que serán de las más importantes a seguir en una campaña que tendrá su ocaso en el occidente, en Los Ángeles, y en el día del amor y la amistad, el 14 de febrero, con la disputa del Super Bowl LXI.

Entre la llegada de nuevos talentos, la salida de otros legendarios, y las interrogantes sobre algunas de las estrellas de la liga, el torneo tendrá varios momentos emotivos para considerar.

Los Seahawks, con su impasable defensiva, dominaron el campeonato que terminó con su coronación en la Bahía de San Francisco en el Super Bowl LX. Y es cierto que han sostenido a sus mejores piezas en esa parte de la estrategia para la nueva temporada, pero a la ofensiva parecieran haber perdido un paso.

La NFL es una de las ligas más duras de todo el sistema profesional deportivo de Estados Unidos, por su paridad y por la irrupción permanente de equipos con grandes figuras.

Los Rams (rivales de división) dieron el golpe al contratar a Myles Garrett para que lleve las riendas de la defensa y complemente el ataque liderado por Matthew Stafford, mientras que los Bears de Chicago, los Packers de Green Bay, los Bills de Buffalo, los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City prometen darle pelea.

Eso sí, al ser los campeones vigentes, los Seahawks parten como candidatos.

La grave lesión de rodilla que llevó al quirófano a Patrick Mahomes a finales del año pasado pudiera ser un parteaguas para su carrera, o la gasolina competitiva que necesitaba su motor para acelerar su paso al Olimpo de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

No es fácil recuperarse de una lesión del ligamento cruzado, y para un quarterback tan móvil y que le gusta improvisar fuera de la bolsa de protección, las piernas, más que un recurso, son una herramienta fundamental.

Si está saludable, será un espectáculo verlo conectar nuevamente con su socio, el recién casado Travis Kelce, pero, si todavía le cuesta, los Chiefs echarán en falta su creatividad para ganar partidos claves.

Uno de los grandes quarterbacks de todos los tiempos ya advirtió que esta será su última temporada. “Hasta aquí, ya no habrá más”, dijo Aaron Rodgers a la prensa en el primer día de entrenamientos de los Steelers de Pittsburgh, mientras se reunía con el entrenador en jefe con el que ganó el único Super Bowl de su carrera en Green Bay, Mike McCarthy.

La dupla buscará con una ofensiva interesante, y el liderazgo de TJ Watt en una defensiva que todavía tiene algunos baches por cubrir, retirarse del emparrillado con otro título que alimente una discusión en la que siempre parte en desventaja.

A pesar de que tiene varios récords para temporada regular y postemporada, Rodgers siempre está a la sombra de Tom Brady, Joe Montana, Peyton Manning y otros grandes quarterbacks en la conversación del mejor de la historia, al haber ganado apenas una vez.

El legendario Highmark y sus nevadas clásicas de diciembre y enero se despidió de la NFL el año pasado. Los Bills se mudan a un nuevo estadio, moderno y multifuncional, más parecido a una de las canchas de fútbol nuevas que se construyen en Europa (como la del Tottenham, por citar un ejemplo), que a un estadio de fútbol americano tradicional.

Este nuevo estadio pone a los seguidores un 20 % más cerca de la acción, y la Bills Mafia, una de las aficiones más ruidosas, seguramente se hará sentir. ¿Pero es esto suficiente para que Josh Allen lidere a un equipo con nuevo entrenador y varios retoques en su ofensiva y su defensiva, logrando llegar finalmente al partido por el campeonato?

Pareciera que no. Sin embargo, la competitividad de Allen es indudable.

Fernando Mendoza viene de darle a la Universidad de Indiana una inesperada corona en el fútbol americano colegial, impresionando a los amantes de este deporte con su habilidad para hacer jugadas bajo presión.

Tendrá como mentores a Tom Brady (codueño de los Raiders de Las Vegas) y a Kirk Cousins (como quarterback principal), en un equipo que parece apostar a la paciencia para un joven que ha demostrado capacidad para comprender rápidamente los sistemas de juego. Pero no será un año en el que tendrá mucha acción, al menos, a priori.

Cousins es un gran líder ofensivo, pero frágil físicamente. Si algo pasa, puede que a Mendoza le toque hacerse cargo de un rol para el que lo prepararán, y que puede asumir más pronto que tarde.

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