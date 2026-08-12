Chavismo y oposición cierran primera ronda de diálogos: pactan cambios en la justicia y priorizar atención tras los sismos

Después de una semana de reuniones, las delegaciones del Gobierno de Venezuela y de un sector de la oposición concluyeron…

Después de una semana de reuniones, las delegaciones del Gobierno de Venezuela y de un sector de la oposición concluyeron este miércoles su primera ronda de diálogos y de momento alcanzaron dos acuerdos: priorizar la atención a las víctimas de los fuertes sismos del 24 de junio e impulsar cambios al sistema de justicia.

Así quedó plasmado en el comunicado conjunto que ambas partes difundieron esta noche, luego de su última sesión de trabajo.

El documento —firmado por el diputado Jorge Rodríguez, del lado del oficialismo, y por la exdiputada Dinorah Figuera, de parte de la oposición— señala que en este primer ciclo de conversaciones los involucrados instalaron mesas técnicas, discutieron y llegaron a primeros acuerdos, cuya ejecución “comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”.

Con relación a los sismos del 24 de junio, que causaron la muerte de más de 6.300 personas y cuantiosos daños materiales, el acuerdo es que ambas partes trabajen en programas de vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros, para lo que buscarán recuperar el oro venezolano que se encuentra en el Banco de Inglaterra.

“Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados”, dice el comunicado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya había puesto el tema sobre la mesa a principios de julio, cuando pidió al rey británico, Carlos III, liberar ese oro para que el país tenga recursos para enfrentar las consecuencias de los terremotos.

En torno al sistema de justicia, por otra parte, las delegaciones del chavismo y la oposición acordaron comenzar un proceso para transformarlo, considerando cuatro puntos: 1) reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otras leyes; 2) renovar y ampliar el comité que revisa y presenta a quienes se postulan a cargos en el Poder Judicial; 3) diseñar un nuevo camino para renovar a todos los magistrados del TSJ; y 4) crear un consejo que revise las credenciales y los requisitos de los postulados.

De momento, entre los acuerdos no se incluyen temas relacionados con democracia y elecciones.

Esta primera ronda de diálogos comenzó el 6 de agosto, siete meses después del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, acusado de cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas de los que él se declara inocente. Impulsados también por Estados Unidos, estos acercamientos buscan que se discuta una eventual transición política en Venezuela, donde el chavismo ha gobernado desde 1999.

Los encuentros han generado tanto expectativa como incertidumbre. Algunos analistas resaltan aspectos como el que los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se distanciaron de las negociaciones, aunque no las rechazaron, mientras otros consideran que un factor clave para que haya avances será la presión que Estados Unidos pueda ejercer.

The-CNN-Wire

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