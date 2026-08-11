Brad Pitt dice en una entrevista que volvió a beber tras pasar siete años sobrio

Este 2026 ha sido un año tumultuoso para Brad Pitt. Al reporte de julio pasado de que dos de los…

Este 2026 ha sido un año tumultuoso para Brad Pitt. Al reporte de julio pasado de que dos de los hijos que tuvo con su exesposa Angelina Jolie solicitaron eliminar legalmente el apellido de su padre de sus nombres, se suma ahora la entrevista publicada el lunes por la revista Esquire, en la que el actor confesó que ahora bebe de una “manera más moderada”, tras permanecer siete años sobrio.

La relación difícil de PItt con el alcohol ha sido ventilada por el actor de manera pública en los medios. En 2019, reveló a The New York Times que asistió durante un año y medio a un programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Luego, en junio de 2022, la estrella de 62 años dijo a la revista GQ que tras su separación de Angelina Jolie en 2016 había logrado estar sobrio.

En la nueva entrevista en Esquire, Pitt le ofreció vino al periodista Ryan D’Agostino durante la sesión de preguntas, lo que motivó que D’Agostino le preguntase al actor si la bebida estaba disponible solo para los invitados. Pitt respondió que ahora consume alcohol de una “manera más moderada”.

Pitt añadió: “Estuve sobrio durante siete años. Y luego volví a caer”.

El actor describió en la entrevista que su relación con el alcohol es contenida y moderada. “Me confié demasiado un par de veces, (pero la bebida) no es buena para mí. No en grandes cantidades”, dijo.

La estrella de “F1: The Movie” y “Fight Club” admitió en Esquire que puede tomarse unas copas de vino, pero no muchas. “Tengo que ser profesional al respecto”, explicó.

En 2020, en su discurso de aceptación del galardón al mejor actor de reparto en los premios de la National Board of Review por “Once Upon a Time in… Hollywood”, Pitt también agradeció al actor Bradley Cooper por haberlo ayudado a recuperar la sobriedad. “Logré estar sobrio gracias a este tipo y cada día ha sido mejor desde entonces”, dijo.

Pitt y Jolie han estado envueltos en disputas desde que se separaron en 2016. Finalmente resolvieron su divorcio a finales de 2024, pero continúan enfrascados en una batalla legal por Château Miraval, la bodega francesa que antes poseían juntos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.