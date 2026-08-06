Bernie Moreno dice que envió a su hija y a su nieta “fuera del estado a un lugar seguro” tras acusaciones contra Max Miller

El senador Bernie Moreno dijo a CNN que envió a su hija, Emily Moreno, a su nieta y a su…

El senador Bernie Moreno dijo a CNN que envió a su hija, Emily Moreno, a su nieta y a su esposa “fuera del estado a un lugar seguro” mientras el representante republicano Max Miller, exesposo de Emily, enfrenta un mayor escrutinio por acusaciones de abuso, que él niega.

“Envié a mi hija, a mi nieta y a mi esposa fuera del estado a un lugar seguro hasta que se sientan seguras”, dijo Moreno a CNN el jueves.

Miller le dijo a CNN que esto no era cierto y mostró correos electrónicos en los que su exesposa le comunicaba información de vuelo y le permitía una visita por video con su hija.

Un portavoz de Miller dijo: “El congresista Miller sabe exactamente dónde está su hija. Emily pidió llevar a la niña a ver a la familia en Florida. No fueron llevadas a toda prisa a algún búnker. Esto se está volviendo triste”.

CNN se ha comunicado con un representante de Emily Moreno para obtener comentarios.

Miller negó haber cometido irregularidades en una entrevista con CNN el martes y prometió continuar en su carrera por la reelección.

El senador Bernie Moreno dijo el fin de semana que Miller, su exyerno, “no debería servir” en el Congreso, calificándolo de “un peligro para mi hija”.

En junio, CNN obtuvo videos policiales en los que Emily Moreno describe emotivamente acusaciones de abuso contra Miller, incluido un incidente en el que dice que él le apuntó con un arma. Miller, en entrevistas policiales separadas, niega haberla abusado alguna vez, llama a su exesposa “manipuladora” y alega que ella lucha con una enfermedad mental.

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