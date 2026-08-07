Belinda encabeza “Los 50 más bellos 2026” de People en Español; Rosalía y Pitbull también destacan

Belinda fue elegida por la revista People en Español para encabezar su lista “Los 50 más bellos de 2026”, que…

Belinda fue elegida por la revista People en Español para encabezar su lista “Los 50 más bellos de 2026”, que cada año reúne a diversas figuras latinas del cine, la música, la televisión y el deporte. La actriz y cantante mexicana ocupa el primer lugar de la selección, que en esta edición está dividida en diferentes categorías.

El reconocimiento llega en un momento importante para la carrera de Belinda, quien recientemente participó junto a Los Ángeles Azules en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026, donde interpretaron “Por Ella”, tema que forma parte del álbum oficial del torneo. La artista también tiene entre sus próximos proyectos “Carlota”, serie en la que interpretará a la emperatriz Carlota de México. “Carlota” es producida por Sony Pictures Television y Warner Bros. Pictures, empresa a la que también pertenece CNN.

People en Español dividió su selección de “Los 50 más bellos” en varias categorías para reconocer a distintas personalidades del entretenimiento y el deporte. En el rubro “La atracción del escenario” fueron consideradas figuras de la música latina. Karol G ocupó el primer puesto de esta categoría. La revista destacó que la colombiana que se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el festival Coachella, además de hacer referencia a su actual gira, “Viajando por el mundo Tropitour”, y a su nuevo álbum, “No me arrepiento de sentir tanto”. En esta categoría también aparecen Danna Paola, Luis Fonsi, Feid, Cimafunk, Lunay, Laura Pausini, Aitana, Mar Solís, Rosalía, Isaac Hernández, Matteo Bocelli, Kany García, Yandel, Zhamira Zambrano, Juan Duque, Jessi Uribe, Kapo y Pitbull.

En otro apartado, titulado “Razones para no dormir”, fueron incluidas celebridades que destacan por su participación en series, películas y telenovelas. La primera posición correspondió a Zoe Saldaña, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras ganar el Oscar por “Emilia Pérez” y participar en la tercera temporada de “Lioness”, donde interpreta a una agente de la CIA. A Saldaña le siguieron Sofía Castro, Marcus Ornellas, Jennifer Lopez, Danna García, Arap Bethke, Paulina Dávila, Raúl Tejón, Silvia Navarro, Bobby Cannavale y Daniel Arenas.

En una tercera categoría, llamada “El brillo de la pequeña pantalla”, se incluyó a personalidades que destacan en programas de televisión, realities y videopodcasts. Dayanara Torres encabezó este segmento. La actriz y Miss Universo de 1993, ha hablado públicamente sobre su recuperación de un melanoma en etapa 3 y cómo afectó su vida. A Dayanara se unieron Rodner Figueroa, Carmen Villalobos, Karla Monroig, William Valdés, Andrea Meza, Fabio Agostini, Alessandra Villegas, Raúl González, Ana Bárbara, Galilea Montijo, Chiquis, Charytín y Julio Vaqueiro.

Finalmente, en el apartado “El futuro del deporte habla español”, fueron seleccionados diversos atletas latinos. El basquetbolista mexicano Karim López encabezó esta categoría, en la que la revista reconoció su trayectoria y su reciente debut con los Memphis Grizzlies. Isaac del Toro, Fernando Mendoza, Katia Itzel García y Lamine Yamal también forman parte de la selección de deportistas.

En abril pasado, Anne Hathaway encabezó la edición de 2026 de “World’s Most Beautiful” de la revista People en su versión en inglés, que reconoce anualmente a algunas de las figuras más destacadas del entretenimiento.

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