Atrapadas y aisladas: familias palestinas bajo el asedio de colonos en la Ribera Occidental

Loui Ridi comenzó a construir una casa en su ciudad natal de Qusra, en la Ribera Occidental ocupada, para sus…

Loui Ridi comenzó a construir una casa en su ciudad natal de Qusra, en la Ribera Occidental ocupada, para sus dos hijas. Las niñas crecieron en Ohio, pero los viajes familiares hicieron que se enamoraran de las raíces palestinas de su padre.

“¿Podemos tener una casa donde vive la abuela, donde tú naciste y creciste?”, le habían preguntado sus hijas a Ridi, según contó a CNN.

Ese sueño está ahora en suspenso, mientras un grupo de colonos israelíes mantiene bajo asedio la colina donde se encuentran la casa de Ridi y otras dos viviendas, en un intento por expulsar a los residentes palestinos.

Los colonos instalaron una tienda de campaña, cortaron las líneas de agua y electricidad y bloquearon las carreteras, impidiendo que alguien pudiera llegar hasta los residentes.

Atrapados en el interior están el hermano de Ridi, Qusai, y el hijo de este, con alimentos suficientes para dos o tres días más.

“Tienen la mirada puesta en la casa y en esta colina; quieren apoderarse de ella”, dijo Qusai.

“No nos rendiremos y no nos iremos, aunque tengamos que beber sal y agua en esta casa y aunque no quede ni un solo pedazo de pan”.

Ridi observaba horrorizado desde Ohio a través de las cámaras de seguridad y comenzó a comunicarse con las autoridades israelíes, responsables de la seguridad en esta parte de la Ribera Occidental.

Y entonces, para su incredulidad, llegaron soldados israelíes, saludaron cordialmente a los colonos y luego se unieron a ellos para rezar.

Soldados israelíes y agentes de la Policía de Fronteras llegaron a la colina el miércoles, desmontaron la tienda de campaña de los colonos y comenzaron a intentar expulsarlos de la zona.

Pero el esfuerzo fracasó. Llegaron decenas de colonos adicionales, que movieron rocas hacia la carretera y lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, que fueron vistas disparando granadas de estruendo y rociando gas pimienta contra los colonos antes de retirarse.

Llegamos al lugar horas después y subimos por la colina hasta la casa de Ridi, antes de que dos soldados israelíes, flanqueados por media docena de colonos israelíes, nos detuvieran.

“Esta es una zona militar cerrada”, nos dijo uno de los soldados. “Están interfiriendo con una operación militar”.

Esa orden también se aplica a los colonos, pero hasta ahora solo se ha hecho cumplir contra palestinos, activistas israelíes de derechos humanos y periodistas que han intentado llegar hasta la cima de la colina.

Sin poder llegar a la casa, hablamos con Qusai mediante una videollamada desde la parte baja de la colina.

“Son monstruosos, así que no espero que se vayan tan fácilmente”, dijo Qusai sobre los colonos.

Las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron una operación más contundente el jueves por la mañana, desplegando un batallón de infantería “para proteger a los residentes y mantener la seguridad en la zona”.

Una de las primeras medidas de las Fuerzas Armadas fue expulsar de sus hogares a más de una docena de familias palestinas de la zona, incluido Qusai, quien se mudó temporalmente con su vecino. Los soldados dijeron que necesitaban utilizar sus viviendas como bases temporales para operar contra los colonos.

“Espero que esto no sea una maniobra que termine con los soldados instalando a colonos en mi casa”, dijo Qusai a CNN.

Horas después, al difundirse la noticia, el Ejército dio marcha atrás y dijo: “Se indicó a los soldados que los residentes de Qusra permanecerán en sus hogares”.

Lo que está ocurriendo en Qusra no es un incidente aislado. Y Qusai y los demás residentes de la colina sitiada tienen motivos para temer que nunca se les permita regresar a sus hogares si se marchan.

El mismo grupo de colonos que ha rodeado esa colina hizo lo mismo con otra familia palestina en una aldea vecina el mes pasado. Y allí tuvieron éxito.

Durante más de dos semanas, rodearon la casa de Mahmoud Tubasi en Jalud, hasta que finalmente lo obligaron a él y a su familia a marcharse. CNN visitó la vivienda y fue testigo de cómo los colonos entraban y salían de ella y permanecían en el techo, donde había sido colocada una bandera mesiánica.

Los colonos exhiben esta bandera y con frecuencia la izan sobre propiedades palestinas que han tomado. Simboliza una reivindicación religioso-nacionalista de la tierra, que los colonos extremistas consideran parte de un retorno judío a la tierra ordenado por Dios.

Los vecinos de Tubasi dijeron que los colonos también los han amenazado y les dijeron que ellos son los siguientes.

Los palestinos en la Ribera Occidental dicen que han enfrentado lo que equivale a un castigo colectivo desde el ataque de Hamas contra Israel en octubre de 2023: un fuerte aumento de los ataques de colonos, el desplazamiento forzado y las incursiones militares israelíes.

Solo este año, más de 3.200 palestinos han sido desplazados en toda la Ribera Occidental debido a ataques de colonos y demoliciones, según las Naciones Unidas.

Esto ha ocurrido en un contexto de retórica extremista por parte de ministros israelíes y funcionarios del Gobierno que han dicho abiertamente que su objetivo es anexar la Ribera Occidental y expulsar a los palestinos de todo el territorio.

El Gobierno israelí aprobó el mes pasado planes para destinar cerca de US$ 800 millones a establecer nuevos asentamientos judíos y construir carreteras de acceso en la Ribera Occidental. Además, el Gobierno israelí ha dado su aprobación formal a decenas de puestos de avanzada ilegales de colonos israelíes.

Ridi teme que las autoridades israelíes no estén haciendo lo suficiente.

Como palestino-estadounidense, pidió ayuda a la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén para proteger su casa, pero la embajada le dijo que se comunicara con las autoridades israelíes.

Cinco días después de que comenzara el asedio a la casa de Ridi, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, un firme partidario de Israel que se ha descrito a sí mismo como un sionista cristiano “sin disculpas”, condenó las acciones de los colonos israelíes como un “horrible acto de terror destinado a intimidar y acosar” y dijo que la embajada ha estado “MUY involucrada”.

“Las cosas tienen que cambiar. Todo lo que pedimos es que necesitamos vivir en paz y con dignidad”, dijo Loui. “Vivir en tu propia casa, sin que alguien esté frente a tu casa como un monstruo esperando para atacarte”.

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