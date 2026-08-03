Ataque ucraniano en Rusia deja siete muertos, entre ellos tres niños, según autoridades locales

Al menos siete personas murieron este lunes en un ataque con drones ucranianos en el sur de Rusia, según funcionarios…

Al menos siete personas murieron este lunes en un ataque con drones ucranianos en el sur de Rusia, según funcionarios locales, en uno de los ataques más mortales ocurridos en las últimas semanas.

Tres de las víctimas del ataque contra Arkhipo-Osipovka, una localidad rural del municipio de Gelendzhik, eran niños, informó en Telegram el centro de situación de la región de Krasnodar.

Otras 40 personas resultaron heridas, informó el gobernador regional, Veniamin Kondrátiev. De ellas, 21 fueron hospitalizadas y las otras 19 recibieron atención médica, añadió el centro de situación. Previamente, Kondrátiev había dicho que las víctimas murieron “cuando cayeron los restos de un vehículo aéreo no tripulado”. No está claro si las muertes fueron provocadas por el ataque con drones o por la caída de los restos de una de esas aeronaves.

Kondrátiev expresó sus “más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos”.

Hasta el momento, Kyiv no ha comentado sobre el ataque.

Durante el último mes, Ucrania ha intensificado sus ataques letales contra Rusia, con objetivos como infraestructura energética, fábricas de armamento, instalaciones militares y centros logísticos. Al menos 61 personas murieron y otras 327 resultaron heridas entre el 24 y el 31 de julio como consecuencia de ataques con drones y bombardeos ucranianos, afirmó el viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova. El 18 de julio, al menos ocho personas murieron en ataques con drones ucranianos en Rusia, el episodio más letal reportado dentro del país en más de dos años. Ese mismo mes, en Ucrania, los ataques rusos dejaron al menos 377 civiles muertos y 2.129 heridos, lo que convirtió a julio en el mes más mortífero de la invasión desde abril de 2022.

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