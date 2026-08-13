Ataque con bomba en Crimea mata a un excomandante ucraniano que desertó a Rusia

Un ataque con bomba en Crimea habría matado a un excomandante de un submarino ucraniano que desertó a Rusia en…

Un ataque con bomba en Crimea habría matado a un excomandante de un submarino ucraniano que desertó a Rusia en 2014, cuando Moscú anexó la península.

Las autoridades rusas dijeron que un oficial de las Fuerzas Armadas de Rusia murió en un ataque dirigido en Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, y que posteriormente una mujer fue detenida bajo sospecha de haber perpetrado el ataque. No identificaron al oficial atacado.

Sin embargo, canales no oficiales de Telegram identificaron al oficial como Robert Shageev, a quien describieron como un excomandante del único submarino de Ucrania, el Zaporizhzhia, y quien cambió de lealtad a Rusia en 2014, cuando Moscú anexó Crimea.

En 2014, un portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo a CNN que el Zaporizhzhia había sido tomado y colocado bajo la bandera de la flota naval rusa cuando su comandante lo abandonó.

La sospechosa actuó “siguiendo instrucciones de los servicios de inteligencia ucranianos”, dijo en Telegram el gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev. Ucrania no ha comentado públicamente sobre el ataque.

La bomba había sido colocada en un contenedor de basura en un parque ubicado junto a la avenida Stoletovsky, una concurrida vía en el oeste de Sebastopol, y la sospechosa la detonó a distancia cuando el oficial pasó por el lugar, informó el canal de televisión estatal Russia 24, citando al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en inglés).

Las autoridades rusas han responsabilizado a Ucrania por varios otros asesinatos, incluidos los de dos generales rusos en Moscú, en abril y diciembre de 2025, respectivamente.

Otras cinco personas, cuatro militares rusos y un guardia de seguridad, murieron en una explosión ocurrida también en Sebastopol, dijo Razvozhayev el jueves. Según explicó, intentaban despejar una zona donde había bombas ucranianas tras un ataque cuando una de ellas explotó.

The-CNN-Wire

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