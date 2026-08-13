Así fue el debut de Fernando Mendoza con los Raiders de Las Vegas en la pretemporada de la NFL

El talentoso mariscal de campo de raíces cubanas Fernando Mendoza tuvo su primera prueba en la NFL este jueves, durante…

El talentoso mariscal de campo de raíces cubanas Fernando Mendoza tuvo su primera prueba en la NFL este jueves, durante el debut de pretemporada para los Raiders de Las Vegas, equipo que lo eligió hace pocos meses con la primera selección de todo el draft.

Para muchos, su debut se dio mucho antes de lo esperado. Los Raiders planean darle tiempo de adaptación al joven que viene de liderar a los Indiana Hoosiers al título universitario. Por eso incorporaron también al experimentado Kirk Cousins, llegado tras un paso fallido por los Falcons de Atlanta. Se espera que el exquarterback de Minnesota Vikings sea el titular en la temporada 2026/2027, y así quedó demostrado en los primeros minutos del juego ante los Arizona Cardinals.

Cousins salió desde el inicio al juego, pero tras solo una serie ofensiva (que terminó en touchdown por aire), le dejó su lugar a Mendoza, cuando todavía no había pasado ni el primer cuarto del partido.

Mendoza, ya con el duelo igualado 7-7, intentó su primer pase en la segunda acción ofensiva, pero no encontró a su receptor. Sí lo hizo en su segundo intento, cuando conectó para nueve yardas con Jack Bech, otro joven prospecto de los Raiders, elegido en el draft del año pasado.

Su primera serie ofensiva no tuvo brillo y el equipo debió despejar, pero en su segunda vez al mando del ataque no falló. Fue ya en el segundo cuarto, con el juego 7-14. El exmariscal de Indiana lideró a su equipo hasta la zona de anotación, principalmente gracias a una gran corrida de Mike Washington Jr. (otro novato) que dejó al equipo en zona roja. Allí Mendoza apareció por duplicado, primero con siete yardas propias por tierra y luego con la daga final, un pase vertical y bajo de seis yardas para Bech, quien lo recibió en la zona de anotación para igualar el juego.

En el inicio de la serie, Mendoza se destacó con una pase milimétrico para 19 yardas hacia Malik Benson, quien estaba rodeado por tres defensores, pero aún así se quedó con el balón. Incluso la NFL destacó esa acción en sus redes sociales.

Mendoza tuvo dos series más a su cargo, ya en el segundo período. La primera tuvo un rápido despeje, pero en la segunda logró llevar a su equipo hasta una zona accesible para un gol de campo, aunque su pateador falló el intento. Luego, Aidan O’Connell asumió el mando, pero sin poder generar puntos en lo que acabó siendo derrota de los Raiders por 14-27 ante los Cardinals.

Para Mendoza fue un buen estreno. Ya probó el pase, el pase de anotación y hasta sufrió una captura, sin mayores consecuencias físicas, que es lo principal a tener en cuenta para un mariscal novato, ya que la rudeza en los golpes da un salto enorme desde el fútbol americano universitario a la NFL.

Mendoza cerró con 10 pases completos de 16 intentados para 97 yardas, un touchdown y ninguna intercepción. Por tierra sumó unas seis yardas en dos intentos, aunque en realidad realizó más, solo que la captura le restó unas cuantas en la estadística oficial.

Los Raiders volverán a presentarse ante los Houston Texans (20 de agosto) y los San Francisco 49ers (27 de agosto) en la pretemporada, antes del esperado debut oficial en la temporada ante los Miami Dolphins, el domingo 13 de septiembre.

Cincinnati Bengals 16-14 Detroit Lions

Pittsburgh Steelers 28-9 Green Bay Packers

New England Patriots 13-13 Indianapolis Colts

Houston Texans 7-27 Los Angeles Chargers

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