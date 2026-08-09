Acusan con 13 cargos al capitán del barco que volcó frente a la Estatua de la Libertad y causó dos muertes

Una mujer y su bebé murieron después de que una embarcación con 14 personas a bordo volcara cerca de la…

Una mujer y su bebé murieron después de que una embarcación con 14 personas a bordo volcara cerca de la Estatua de la Libertad el sábado por la noche, según informaron las autoridades.

Manuel Hernandez, de 46 años y residente de Manhattan, fue arrestado alrededor de las 2:30 a.m. de este domingo y acusado de 13 cargos por poner en peligro a otras personas de manera imprudente, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

La Guardia Costera de Estados Unidos investiga las causas del vuelco de la embarcación y si operaba ilegalmente como barco chárter sin la debida autorización, según informó la agencia. La investigación se lleva a cabo en colaboración con el Servicio de Investigación de la Guardia Costera y el NYPD.

Según la Guardia Costera, un servicio de transporte marítimo ilegal es una operación de transporte de pasajeros a cambio de dinero que carece de las credenciales, el equipo de seguridad y el certificado de inspección exigidos por la Guardia Costera.

“Estamos comprometidos a exigir responsabilidades a los operadores ilegales con todo el peso de la ley para garantizar la seguridad de todos en nuestras vías navegables”, dijo la capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera.

12 de las 14 personas que iban en la embarcación ya habían sido rescatadas del agua antes de que llegara la policía, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Once de ellas fueron salvadas por el capitán y la tripulación del primer barco que llegó al lugar, que fue un barco con jacuzzi, una pequeña embarcación equipada con dos jacuzzis de tamaño normal que lleva a los pasajeros de paseo por el puerto de Nueva York, según Adam Schwartz, propietario de la empresa de excursiones Sea the City.

Tras la llegada de las autoridades, los equipos de búsqueda y rescate localizaron en el agua a Sara Sánchez, de 27 años, y a su hija de 5 meses, Antonella García, ambas residentes de Queens, según informó la policía. Ambas fueron trasladadas al Hospital NYU Langone-Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El padre de la bebé también se encontraba en la embarcación y es uno de los sobrevivientes, según declaró a CNN el domingo un agente de la ley familiarizado con la investigación.

Los sobrevivientes restantes se encuentran en condición estable, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

La policía informó que recibió una llamada al 911 alrededor de las 10:25 p.m. del sábado, reportando una embarcación volcada cerca de la Isla de la Libertad, donde se encuentra la Estatua de la Libertad. La embarcación se encontraba en el río Hudson, cerca de la boya 32, entre la Estatua de la Libertad y el fondeadero de Bay Ridge, según la policía. La Unidad Portuaria, el Equipo de Buceo y la Unidad de Aviación del departamento acudieron al lugar.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas del sábado por la noche rondaron los 27 ºC bajo un cielo despejado, con vientos ligeros del oeste de alrededor de 16 km/h.

“Vi tres helicópteros, dos barcos en funcionamiento en el agua y un montón de ambulancias del hospital NYU, policías, bomberos y camiones”, comentó la testigo Madeleine Montero a FreedomNewsTV.

La cadena WABC, afiliada de CNN, informó que la embarcación volcada era una lancha deportiva de casi 7 metros (22 pies), un tipo común de embarcación recreativa. CNN se ha puesto en contacto con las autoridades para obtener más información sobre la embarcación.

En julio de 2022, una embarcación alquilada por un grupo de familiares y amigos naufragó en el río Hudson, frente a la zona céntrica de Manhattan, y causó la muerte de Julian Vasquez, de 7 años, y Lindelia Vasquez, de 47. El propietario y capitán de la embarcación se declaró culpable posteriormente de un cargo federal por mala conducta y negligencia como oficial de barco con resultado de muerte; los fiscales indicaron que había realizado excursiones de pago sin contar con las credenciales requeridas por la Guardia Costera.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

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