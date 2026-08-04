Detienen a sospechoso de causar uno de los tres incendios forestales que arrasan la zona de Spokane, en Washington

Un hombre fue detenido como sospechoso de provocar intencionalmente uno de los tres incendios forestales que arrasan el este del…

Un hombre fue detenido como sospechoso de provocar intencionalmente uno de los tres incendios forestales que arrasan el este del estado de Washington, informaron las autoridades, mientras los bomberos trabajan contrarreloj para contener las llamas antes de que destruyan más viviendas.

Los tres grandes incendios han consumido más de 10.000 acres (unas 4.047 hectáreas) y destruido cientos de estructuras, incluidas viviendas, en la zona de Spokane desde que comenzaron el sábado. Hasta la mañana de este martes, ninguno de los incendios estaba contenido, según InciWeb, el sistema de información sobre incendios forestales.

“La situación es crítica”, dijo el lunes por la noche a CNN el gobernador de Washington, Bob Ferguson. “Se trata de barrios de la ciudad de Spokane que, en gran medida, han quedado completamente devastados”.

Esto es lo que sabemos:

Miles de viviendas en riesgo: más de 700 estructuras han sido destruidas y alrededor de 10.000 más seguían amenazadas, informaron las autoridades el lunes.

más de 700 estructuras han sido destruidas y alrededor de 10.000 más seguían amenazadas, informaron las autoridades el lunes. Evacuaciones masivas: unas 65.000 personas habían evacuado el condado de Spokane hasta el lunes, según las autoridades. Los equipos de emergencia intentaban localizar a 14 personas con las que no habían logrado establecer contacto. Hasta el momento no se han confirmado muertos ni heridos.

unas 65.000 personas habían evacuado el condado de Spokane hasta el lunes, según las autoridades. Los equipos de emergencia intentaban localizar a 14 personas con las que no habían logrado establecer contacto. Hasta el momento no se han confirmado muertos ni heridos. 17 grandes incendios en todo el estado: mientras los tres incendios en la zona de Spokane —Old Trails, Autumn Lane y Fairview— han arrasado más de 10.000 acres, otros 17 grandes incendios activos en Washington han quemado unas 262.000 acres (alrededor de 106.000 hectáreas), según el comisionado de Tierras Públicas del estado.

mientras los tres incendios en la zona de Spokane —Old Trails, Autumn Lane y Fairview— han arrasado más de 10.000 acres, otros 17 grandes incendios activos en Washington han quemado unas 262.000 acres (alrededor de 106.000 hectáreas), según el comisionado de Tierras Públicas del estado. Aire insalubre en varios estados: decenas de incendios forestales en el Oeste han contribuido a una calidad del aire “insalubre” o “muy insalubre” en Washington, Oregon y partes de Idaho. El humo de los incendios forestales puede causar ardor en los ojos, tos y otras irritaciones respiratorias, y puede agravar enfermedades crónicas del corazón y los pulmones.

decenas de incendios forestales en el Oeste han contribuido a una calidad del aire “insalubre” o “muy insalubre” en Washington, Oregon y partes de Idaho. El humo de los incendios forestales puede causar ardor en los ojos, tos y otras irritaciones respiratorias, y puede agravar enfermedades crónicas del corazón y los pulmones. Se contactó a residentes que no se podía localizar: los funcionarios intentaban contactar el lunes a 14 personas con las que no se había podido establecer comunicación. Para el mediodía del martes, ya se había contactado a las 14, dijo el cabo Mark Gregory, de la oficina del sheriff del condado de Spokane. “Sí alentamos a las personas que no han podido comunicarse con sus seres queridos a que hagan un reporte con Crime Check al 509-456-2233”, indicó.

Aaron F. Farinacci, de 37 años, fue arrestado el lunes en relación con el incendio Old Trails y permanece detenido con una fianza fijada en US$ 1 millón, informó el sheriff del condado de Spokane, John Nowels. Fue ingresado en prisión con un cargo preliminar de incendio provocado en primer grado.

Farinacci debe comparecer ante el tribunal a la 1:30 p.m. hora del Pacífico el martes, informó la oficina del secretario del tribunal del condado. La oficina del defensor público del condado lo representará en la audiencia, dijo esa oficina.

Farinacci fue condenado por homicidio involuntario en 2012 tras un delito cometido en 2010 en Arizona, según registros del departamento de correcciones del estado. Fue sentenciado a 12 años de prisión y fue liberado en diciembre de 2020.

“Por lo que hemos podido determinar hasta ahora, es residente de Spokane”, afirmó Nowels.

Farinacci fue visto por primera vez por un testigo el sábado, arrodillado cerca del lugar donde comenzó el incendio Old Trails, informó el sheriff. Más tarde, el testigo vio humo salir de esa zona y avisó a agentes de la oficina del sheriff. Las autoridades localizaron a Farinacci en el lugar y fue “detenido, interrogado y posteriormente puesto en libertad”, dijo Nowels.

“Farinacci negó haber iniciado el incendio y negó haber estado en el área del incendio”, dice una declaración jurada de un agente investigador presentada ante el tribunal. Farinacci aseguró que estaba caminando por una ruta que recorre casi todos los días, señala la declaración jurada. Luego, Farinacci fue “liberado en el lugar y los agentes continuaron el proceso de evacuación y notificación”, según la declaración jurada.

Durante la detención inicial, a Farinacci se le encontraron cerillos impermeables y un encendedor de butano, dijo el sheriff. Pero los agentes “no estaban al tanto de todos los hechos del incidente, incluido el punto de origen o la fuente del incendio”, señala la declaración jurada.

Un investigador determinó finalmente que “el origen del incendio fue efectivamente donde el testigo había visto al señor Farinacci arrodillado en el pasto”, dijo Nowels. El investigador de incendios “determinó que la causa del incendio era consistente con una llama abierta sobre vegetación, como cabría esperar de un encendedor o un fósforo”, dice la declaración jurada.

Los investigadores también utilizaron imágenes de cámaras corporales de los encuentros de los investigadores con Farinacci para sustentar su caso y obtuvieron una orden de arresto el lunes.

Un investigador especializado concluyó que el incendio era compatible con el pasto encendido mediante un fósforo o un encendedor, dijo Nowels.

Farinacci no parece tener antecedentes penales por incendio provocado, señaló el sheriff.

La posibilidad de que uno de los incendios hubiera sido provocado intencionalmente agravó aún más el impacto para las víctimas.

“Convierte una situación trágica en algo todavía más desgarrador”, dijo Ferguson, “pensar que gran parte de estos daños pudo haber sido causada por una persona que actuó deliberadamente”.

Cuando el residente de Spokane Mark Anderson regresó a su casa para evaluar los daños, encontró poco más que escombros y cenizas en el lugar donde antes estaba su vivienda.

“Ayer nuestras vidas cambiaron en un instante”, escribió Anderson el domingo en redes sociales. “Perdimos nuestra casa, a nuestros queridos gatos y todo lo que teníamos en el incendio de Spokane”.

Los tres gatos de la familia eran mucho más que mascotas, dijo Anderson. “Su compañía y la alegría que trajeron a nuestro hogar dejaron un vacío en nuestros corazones que será muy difícil de llenar”.

Un video compartido con CNN muestra una enorme columna de humo y llamas a lo lejos mientras la cámara recorre los cimientos calcinados de la vivienda. Solo la chimenea y la estructura de ladrillo permanecen en pie.

Algunas zonas del condado de Spokane parecen “una zona de guerra”, dijo el mayor general Gent Welsh, jefe de la Guardia Nacional de Washington.

Imágenes aéreas obtenidas por CNN muestran manzanas residenciales enteras reducidas a cenizas y la vegetación circundante completamente calcinada.

Podrían pasar varias semanas antes de que las personas puedan regresar a sus hogares, dijo la alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, mientras los controles de seguridad impiden que algunos residentes ingresen a las zonas devastadas por el fuego.

Las elecciones primarias del estado de Washington se celebran este martes. Sin embargo, debido a la magnitud del desastre, las autoridades de Spokane informaron que implementaron medidas especiales para facilitar el acceso a las urnas a las personas evacuadas y a otros afectados por los incendios forestales. Los funcionarios electorales pidieron a los votantes que depositen sus papeletas en buzones ubicados fuera de las zonas de evacuación.

Cuando Jim y Kerry Zimmer regresaron el lunes a lo que quedaba de su casa en la zona de Spokane, reducida a cenizas, sintieron una mezcla de gratitud y tristeza.

La pareja encontró algunos recuerdos que, de alguna manera, sobrevivieron a las llamas, entre ellos objetos de valor sentimental de la boda de uno de sus hijos, celebrada allí apenas dos meses antes.

“Cuando cierras los ojos y piensas en la casa, piensas en el jardín, piensas en la familia y los amigos que estuvieron aquí y en los grandes momentos que vivimos”, dijo Kerry Zimmer.

“Pero, por suerte, Jim tomó fotografías de cada habitación antes de que nos fuéramos. Así podemos verlas y recordar realmente todo”.

Con información de Elise Hammond, Chris Boyette, Julianna Bragg, Alisha Ebrahimji, Tyler Ory, Brianna Waxman, Dakota Smith, Matthew J. Friedman y Amanda Jackson, de CNN

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