Ante los ataques ucranianos, Putin busca tomar el control de la infraestructura crítica rusa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que le otorga al Gobierno poderes para tomar el control temporal…

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que le otorga al Gobierno poderes para tomar el control temporal de la “infraestructura crítica” en todo el país, si los propietarios privados no la protegen de la escalada de ataques ucranianos.

Esta nueva medida llega en un momento en que Moscú y Kyiv intensifican sus campañas aéreas, y los ataques ucranianos en lo profundo del territorio ruso están causando escasez de combustible y acercando la guerra a los ciudadanos rusos de a pie.

Kyiv ha intensificado en los últimos días sus ataques contra los centros logísticos de Ozon en Rusia —competidor del gigante del comercio electrónico Wildberries, frecuentemente blanco de ataques— en un intento por debilitar la economía bélica de Moscú. El decreto, que entró en vigor el lunes, indica que las nuevas medidas se implementan “en relación con las crecientes amenazas a la seguridad de las infraestructuras críticas de la Federación Rusa”.

Según el decreto, abarca una serie de sectores, entre los que se incluyen la infraestructura de combustible y energía, las comunicaciones, el transporte y las instalaciones logísticas, entre otros.

Si los propietarios no toman las medidas suficientes para garantizar la seguridad de dichas instalaciones o restablecer su funcionamiento con la rapidez necesaria tras los ataques, el Gobierno puede decidir implementar una “administración provisional”, según indica el decreto. Esto, en la práctica, otorga al Estado ruso el control de la propiedad, los derechos de propiedad y las acciones del propietario.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró este martes: “Con bastante frecuencia, los propietarios de las empresas no prestan la debida atención a la hora de adoptar medidas para garantizar la seguridad, incluida la seguridad antidrones”.

También hizo referencia al apoyo de las naciones occidentales a Kyiv como otra razón por la que Moscú “debe tomar medidas” para, como él mismo dijo, “garantizar nuestra propia seguridad”.

Al ser consultado sobre qué empresas podrían estar comprendidas en el ámbito de aplicación de esta normativa, Peskov declaró a los periodistas que la situación sería “analizada principalmente por el Gobierno, por los organismos pertinentes”.

“En aquellos casos en que no se estén tomando medidas de seguridad en zonas críticas, se presentarán las propuestas correspondientes”, añadió.

Mientras tanto, Rusia ha intensificado sus ataques con misiles de alta velocidad contra Ucrania, aprovechando la escasez de interceptores de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense en Kyiv, de los que el país depende en gran medida para derribar misiles balísticos. Esta escasez se ha visto agravada por la crisis de suministro global derivada de la guerra con Irán.

Rusia lanzó dos misiles y 150 drones contra Ucrania durante la noche del sábado al martes, y 124 de estos últimos fueron derribados, según la Fuerza Aérea ucraniana.

En medio de la escasez de misiles interceptores, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Kyiv había recibido una “pequeña cantidad de misiles Patriot”, según informó el martes el medio estatal ucraniano Ukrinform.

“Tampoco diré qué país los proporcionó; también hemos recibido una pequeña cantidad de misiles Patriot. No puedo precisar cuántos, pero solo unos pocos. Necesitamos más”, declaró Zelensky en una reunión con su homólogo estonio, según informó Ukrinform.

The-CNN-Wire

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