Alemania advierte sobre una “nueva amenaza” tras el incidente de un dron cargado de explosivos en un aeropuerto

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, advirtió que un dron cargado de explosivos hallado en el aeropuerto de…

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, advirtió que un dron cargado de explosivos hallado en el aeropuerto de Leipzig/Halle representa un “nuevo escenario de amenaza” para su país, mientras los investigadores antiterroristas analizan si actores extranjeros pudieron haber estado involucrados en el incidente que obligó a suspender brevemente los vuelos durante la noche del martes al miércoles.

Dobrindt describió el hallazgo como una escalada respecto a casos anteriores de drones no autorizados cerca de aeropuertos. “Los avistamientos y las amenazas de drones, incluso en un contexto híbrido, son algo que ya conocemos”, declaró a la prensa durante una rueda de prensa el miércoles. “Que un dron armado con explosivos se encuentre en un aeropuerto constituye un nuevo escenario de amenaza”.

Por el momento no está claro quién estuvo detrás del incidente, aunque Dobrindt señaló: “Nos enfrentamos a una situación competitiva que podría incluir también a potencias extranjeras”.

El ministro del Interior afirmó que la operación no parecía obra de aficionados, sino que había sido planificada y ejecutada de manera profesional.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que las autoridades alemanas informaran sobre el hallazgo de un dron que transportaba un artefacto explosivo cerca de la pista sur del aeropuerto —donde operan vuelos de carga—, lo que obligó a suspender temporalmente todos los vuelos. Se desplegó un robot especializado en desactivación de explosivos y se retiró el detonador acoplado al dron. Las imágenes del lugar mostraban al robot cerca de un avión de carga ucraniano.

Un segundo objeto volador no identificado chocó contra un avión de carga después de que la aeronave abortara su aterrizaje debido al cierre de la pista, según informó la Policía. El avión sufrió daños leves, pero logró aterrizar sin problemas en el aeropuerto de Hannover.

El aeropuerto de Leipzig/Halle es uno de los principales centros logísticos de carga de Europa. Ha acogido a los aviones de transporte de la compañía ucraniana Antonov Airlines desde que la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 destruyera la base principal de la aerolínea.

Según un informe del diario alemán Bild, los investigadores creen que un fallo técnico pudo haber impedido la detonación del artefacto acoplado al dron. Actualmente, los investigadores están examinando el dispositivo para determinar su origen, indicó Bild.

El periódico también informó que los investigadores sospechan que el segundo objeto volador que impactó contra el avión de carga podría haber operado como un dron de vigilancia, posiblemente equipado con una cámara destinada a grabar un ataque. Las autoridades alemanas no han confirmado estos detalles.

El incidente se produce mientras Alemania mantiene un estado de alerta elevada ante la actividad no autorizada de drones, tras una serie de sucesos cerca de instalaciones militares, complejos industriales y otras infraestructuras críticas. Las autoridades de seguridad han advertido reiteradamente que los drones de uso comercial podrían emplearse para el espionaje, el sabotaje u otras formas de guerra híbrida, especialmente en un contexto de tensión persistente con Rusia.

En otras partes de Europa, la presencia de drones cerca de aeropuertos ha provocado la suspensión de vuelos, se ha violado el espacio aéreo de la OTAN en Polonia y Rumania, y se han visto afectados cables submarinos en el mar Báltico, lo que ha despertado temores de sabotaje. Rusia no ha reconocido ninguna implicación en estos incidentes.

Los organismos de seguridad de todo el continente han alertado sobre la creciente amenaza que representa Moscú, en un momento en que se impulsa un refuerzo sustancial de las defensas europeas. En diciembre, el nuevo director del servicio de inteligencia exterior británico (MI6) advirtió que el Reino Unido “opera ahora en un espacio intermedio entre la paz y la guerra” y que “la línea del frente está en todas partes”.

“Todos seguimos enfrentándonos a la amenaza de una Rusia agresiva, expansionista y revisionista que busca someter a Ucrania y hostigar a la OTAN”, declaró Blaise Metreweli.

The-CNN-Wire

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