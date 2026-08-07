Adolescente disfrazado de payaso mató a puñaladas a un anciano y susurró una advertencia inquietante en una cámara Ring

Parecía una escena de una película de terror: una figura vestida con un holgado atuendo de payaso negro y rojo,…

Parecía una escena de una película de terror: una figura vestida con un holgado atuendo de payaso negro y rojo, con el rostro parcialmente cubierto, acercándose a una cámara Ring a altas horas de la noche, mirando fijamente al lente y susurrando una advertencia: “Te estoy buscando”. Pero no fue solo un susto elaborado.

La Policía Estatal de Illinois dice que la persona que lleva un disfraz de payaso en el video que circula en línea es un chico de 15 años que está bajo custodia en relación con el apuñalamiento mortal de un hombre anciano en East St. Louis.

La policía de East St. Louis respondió al vecindario residencial al este de la Interestatal 255 alrededor de las 10 p. m. del lunes después de recibir un reporte de un cuerpo en la calzada.

El forense del condado de St. Clair, Calvin Dye Sr., identificó a la víctima como John Wesley Allen Sr., de 78 años, y dijo que había sido apuñalado múltiples veces. Allen había estado esperando en una parada de autobús cuando fue apuñalado en un “ataque aleatorio” por el sospechoso adolescente que llevaba un disfraz de payaso, dijo la policía estatal.

Menos de una hora antes de que se descubriera el cuerpo de Allen, una cámara Ring grabó al sospechoso afuera de una casa a tres cuadras de la escena.

Los vecinos describieron una escena alarmante esa noche: alguien moviéndose entre casas, mirando por las ventanas y llevando un cuchillo grande, informó KSDK, afiliada de CNN. La policía está revisando supuestas imágenes de la persona con el disfraz de payaso y recopilando video adicional de vigilancia.

“Estoy pensando que va a matar a todos en la casa por la manera en que llegó”, dijo a KSDK Lee Palmer, cuya cámara Ring de su madre grabó el metraje. Dijo que se alegra de que su madre, que es anciana y vive sola, no abriera la puerta.

Las autoridades identificaron al adolescente y lo pusieron bajo custodia en una casa a última hora de la noche del lunes. Enfrenta un cargo de asesinato premeditado por el apuñalamiento mortal de la víctima con un cuchillo.

Allen era un veterano de la marina y un conductor de autobús jubilado, dijo su familia a KSDK, afiliada de CNN.

“Mi tío ha estado conduciendo autobuses por más de 35 años, y esta es la primera vez que le pasa algo”, dijo la sobrina de Allen, Tenia Stanford.

El hombre —a quien cariñosamente llamaban “baby boy” porque era el menor de seis hermanos— era un fiel asistente a la iglesia que pasó su vida sirviendo a los demás, dijo la familia.

“Es el mejor hermano que alguien se llevó”, dijo entre lágrimas su hermana, Marie Stanford, a KSDK. “Lo voy a extrañar”.

Allen, quien vivía en un complejo de viviendas para personas mayores en St. Louis, había ido al hospital de la VA para un chequeo el lunes antes de planear visitar a su hermana —quien vive cerca de la parada de autobús donde fue atacado—, dijo Marie Stanford.

Tenia Stanford lo describió como un “hombre increíble”.

“Era un tío con el que podías hablar, al que podías llamar”, le dijo a KSDK.

La noche del lunes, Allen fue identificado por la pulsera del hospital que aún tenía en la muñeca, dijo su familia.

Mientras los seres queridos de Allen hacen los arreglos funerarios, están luchando por entender por qué ocurrió el acto aleatorio de violencia.

“Solo me pregunto por qué esta persona hizo esto. No conocía a mi hermano”, dijo Marie Stanford.

“¿Ahora tenemos que sentarnos aquí y pasar por este dolor y sufrimiento por algún acto aleatorio?”, dijo Tenia Stanford.

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