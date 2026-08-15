Acusan de delitos de odio a hombre que irrumpió en un servicio en la Sinagoga Central de Nueva York

Un hombre que según un funcionario policial tiene antecedentes de problemas de salud mental fue arrestado y acusado de múltiples…

Un hombre que según un funcionario policial tiene antecedentes de problemas de salud mental fue arrestado y acusado de múltiples delitos de odio tras interrumpir los servicios de Shabat y lesionar a una mujer en la Sinagoga Central de Manhattan el viernes por la noche, informó la policía de Nueva York.

El hombre, identificado como Larry Montes, de 46 años y residente del Bronx, también “causó daños a la propiedad de la sinagoga” y escupió y propinó un cabezazo a un miembro del equipo de seguridad mientras era escoltado fuera del edificio, señaló la comisionada Jessica Tisch en X.

Los feligreses se dispersaron apresuradamente entre gritos de pánico, según un fragmento de la transmisión en vivo de la sinagoga obtenido por WCBS, cadena afiliada a CNN. Un guardia de seguridad inmovilizó al hombre mientras este avanzaba a toda velocidad por el pasillo, según informó WCBS.

Montes entró en la sinagoga durante el servicio y permaneció sentado unos 10 minutos antes de levantarse y ser confrontado por el personal de seguridad, dijo un funcionario policial a CNN.

Los agentes de seguridad comenzaron a interrogarlo cuando empezó a caminar hacia una zona restringida al público. Fue entonces cuando golpeó con las manos dos velas, valoradas en unos US$ 10.000 cada una, indicó el funcionario.

Cuando intentó dirigirse hacia el rabino, el personal de seguridad lo escoltó hacia la salida. En ese momento atacó a una mujer y al guardia de seguridad, al tiempo que gritaba un insulto racial contra este último, según el funcionario.

Una mujer de 63 años sufrió un pequeño corte en el labio y lesiones en el antebrazo derecho tras ser golpeada por el hombre, declaró a CNN un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

“Estaba gritando y vociferando. Escuché un fuerte estallido… Pensamos que era un arma de fuego”, dijo a WCBS Susan Roane, quien se encontraba en el servicio religioso.

Una feligresa, Arlynn Greenbaum, declaró a WCBS que vio que el sospechoso no estaba armado, pero aun así quiso ponerse a cubierto.

“Simplemente estaba despotricando y gritando”, dijo. “Estaba lleno de odio”.

Montes tiene varios antecedentes de detención bajo reserva —algunos de ellos por robos—, así como un historial de problemas de salud mental, según informó a CNN un funcionario de las fuerzas del orden. Los investigadores no tienen pruebas de que tuviera como objetivo a alguien en particular dentro de la sinagoga, señaló el funcionario.

Si bien la motivación exacta del ataque del viernes sigue sin estar clara, este se produce en medio de un aumento en los informes de agresiones antisemitas en suelo estadounidense. Tan solo el año pasado, Estados Unidos registró una cifra récord de estos ataques, incluida la primera víctima mortal desde 2022, según un informe publicado por la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés).

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ha mantenido una relación tensa con algunos miembros de la comunidad judía de la ciudad debido a sus duras críticas a las acciones de Israel en Gaza, se apresuró a condenar el ataque.

“Este acto despreciable no tiene cabida en nuestra ciudad, y nuestra administración hará todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la seguridad de los neoyorquinos judíos”, afirmó el viernes por la noche en X. Añadió que los neoyorquinos deben poder practicar su religión sin temor a la violencia. “Agradezco al equipo de seguridad de la Sinagoga Central por intervenir rápidamente para evitar más violencia, así como al sargento del NYPD que lo detuvo y puso bajo custodia”, declaró Mamdani en una publicación en redes sociales el sábado, al anunciar los cargos contra Montes.

“Nuestra administración siempre se opondrá a la intolerancia en todas sus formas. Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para combatir el antisemitismo y garantizar la seguridad de los neoyorquinos judíos y de todos los neoyorquinos”, añadió el alcalde.

Montes ha sido acusado de “dos cargos de agresión como delito de odio y un cargo de daños a la propiedad como delito de odio, además de otros cargos”, señaló Tisch.

“He hablado con el rabino de la sinagoga y me alivia saber que nadie resultó gravemente herido. Las personas afectadas fueron evaluadas en el lugar y se encuentran bien”, dijo Tisch.

En un comunicado publicado en Facebook horas después del ataque, la Sinagoga Central expresó su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo recibidas tras los “inquietantes sucesos” del viernes.

“Seguiremos reuniéndonos cada semana con nuestra familia de Central para vivir un judaísmo alegre y significativo”, escribió el templo.

“Anoche vivimos una situación realmente difícil y aterradora”, dijo la hazanit (cantora litúrgica) de la sinagoga, Jenna Pearsall, antes de ofrecer una “oración de sanación… centrada en toda la comunidad, en todos nosotros”, durante el servicio de Shabat del sábado por la mañana.

El rabino de la Sinagoga Central, Andrew Kaplan Mandel, inició el servicio del sábado expresando la gratitud de la congregación por estar a salvo y afirmando que no “permitirán que nadie nos robe la atención durante el Shabat”.

“Nuestro día de descanso se vio interrumpido anoche por un incidente de seguridad en nuestro santuario principal, pero estamos bien. Estamos a salvo. Agradecemos estar aquí y agradecemos a nuestro equipo de seguridad por su apoyo. Nos sentimos profundamente agradecidos por nuestra comunidad”, dijo el rabino.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, condenó lo que calificó como un ataque antisemita en una publicación en la que criticaba directamente a la máxima autoridad de la ciudad.

“Este es otro recordatorio escalofriante de que el antisemitismo no pertenece al pasado. Está ocurriendo aquí y ahora, en el corazón de Nueva York”, escribió en X.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el ataque de “espantoso”.

“Los neoyorquinos judíos tienen todo el derecho a practicar su fe abiertamente, con orgullo y sin miedo”, escribió en X.

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