Acusan a una mujer de planear un ataque inspirado en ISIS contra el Capitolio de Nueva York

Una mujer de 35 años fue acusada de estar involucrada en un plan para utilizar un artefacto explosivo para atacar…

Una mujer de 35 años fue acusada de estar involucrada en un plan para utilizar un artefacto explosivo para atacar el Capitolio del estado de Nueva York y a senadores estatales, informaron funcionarios este jueves.

Jessica Bowie, quien había jurado lealtad a ISIS, fue arrestada el miércoles por agentes del FBI después de comprar lo que creía que era un artefacto explosivo y expresar “su deseo de ejecutar un ataque en el Capitolio del estado de Nueva York”, dijo Craig Tremaroli, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Albany.

Fue acusada de un cargo por intentar proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada, ISIS, indicó John Sarcone, primer fiscal federal adjunto del Distrito Norte de Nueva York.

Bowie juró lealtad a ISIS mediante múltiples grabaciones de audio y realizó labores de vigilancia en el Capitolio al menos cinco veces, tomando decenas de fotografías, dijo Tremaroli.

Según Tremaroli, Bowie supuestamente “hizo arreglos para que fabricaran un artefacto explosivo para llevar a cabo este ataque e incluso compró personalmente varios de los materiales necesarios”.

CNN se comunicó con el abogado de Bowie para solicitar comentarios.

Bowie había dicho que quería “destruir la mayor parte posible del edificio y matar a los senadores mientras estuvieran reunidos”, según Tremaroli, quien citó la denuncia penal.

Los senadores del estado de Nueva York habían entrado en receso en junio.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que a principios de este año se tomaron medidas para reforzar la seguridad en el Capitolio estatal “en medio de un aumento de la violencia política y las amenazas contra funcionarios públicos”.

“Aunque en este momento no existe una amenaza inmediata, continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden para proteger a los neoyorquinos y mantener seguras a nuestras comunidades”, afirmó Hochul en un comunicado publicado en X.

El miércoles, Bowie compró un arma a una “fuente humana confidencial” y dijo que tenía la intención de utilizar un arma de fuego “contra cualquier agente de la ley que intentara detenerla”, dijo Tremaroli.

“Cuando le pidieron que hiciera una donación al supuesto fabricante de bombas, proporcionó otros U$ 200”, dijo Tremaroli. “Salió de esa reunión con ambos artículos”.

Según Tremaroli, Bowie supuestamente había planeado “huir del país” y posteriormente regresar para “hacer más cosas, como en la víspera de Año Nuevo en Times Square”. Bowie también habría dicho que “regresaría para atacar la Casa Blanca y al presidente, pero solo después de bombardear el Capitolio estatal”.

Bowie aseguró que “pasó de ser una niña que ondeaba una bandera estadounidense después del 11 de septiembre, a tener ahora calcomanías de las torres derrumbadas”, según la denuncia.

El cargo contra Bowie contempla una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta US$ 250.000 y un período de libertad supervisada de por vida, según Sarcone.

“El supuesto plan de la señorita Bowie era grave. Era peligroso y, gracias a las alianzas de la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo del FBI, fue frustrado”, dijo Tremaroli.

The-CNN-Wire

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