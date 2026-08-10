Acusan a la FIFA de “engaño” en una carta abierta de presidentes de confederaciones

Puede que sea una nueva semana, pero para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debe sentirse como si estuviera…

Puede que sea una nueva semana, pero para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debe sentirse como si estuviera viviendo el mismo día una y otra vez, al despertar ante una nueva ronda de críticas.

El más reciente episodio llega con una carta abierta firmada por los presidentes y secretarios generales de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo; la Concacaf, que rige el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe; y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), quienes acusaron a la FIFA y a sus dirigentes de amenazar la integridad del fútbol por la forma en que gestionaron la propuesta, ahora descartada, de FIFA Forward Enterprise (FFE).

“El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar el poder ni de exigir conservarlo. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo confía”, señala la carta.

“Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

La carta llega después de otro fin de semana perjudicial para el organismo rector del fútbol mundial, que ha estado intentando recuperar cierto control sobre una situación que parece complicarse cada día más.

El sábado, la FIFA publicó un comunicado en el que criticó informaciones recientes y lo que calificó como un “esfuerzo concertado y continuo de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente”.

Esto ocurrió después de que el organismo reconociera que se habían cometido errores y se disculpara por la forma en que presentó de manera inesperada a sus miembros la polémica propuesta, que contemplaba vender a inversionistas privados una parte de sus derechos comerciales y operativos sobre el Mundial y otras competiciones.

Pero, pese a ello, Infantino sigue aferrándose al poder mientras busca aliados en un panorama futbolístico cada vez más dividido.

Infantino sí cuenta con cierto respaldo. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha respaldado al presidente en los últimos días, al igual que las asociaciones de fútbol de Argentina y México.

Sin embargo, la postura de México demuestra hasta qué punto este asunto ha polarizado al fútbol, pues se aparta de la posición de la Concacaf, la confederación a la que pertenece.

La carta abierta de este lunes es apenas el más reciente golpe contra el asediado organismo rector.

La UEFA —que aún amenaza con boicotear futuros torneos de la FIFA, incluido el próximo Mundial Femenino Sub-20 en septiembre—, la Concacaf y la AFC también aprovecharon la carta para pedir una revisión independiente sobre la forma en que se gestionó la propuesta de FFE.

“Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura”, añade la carta.

“Estas no son las cualidades que el fútbol merece de sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni solos, sino juntos y por nuestro deber con el deporte al que servimos”.

“La fortaleza del fútbol siempre ha estado en su unidad. Pedimos que ahora se respete esa unidad, con un liderazgo que sirva al fútbol, no que busque imponer su autoridad”.

Por ahora, sin embargo, Infantino y la FIFA siguen intentando luchar contra la corriente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.