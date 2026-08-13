Acusan a exmilitares chinos de espionaje cerca de bases estadounidenses en Corea del Sur, según la Policía

Dos exmilitares chinos fueron arrestados en Corea del Sur en casos separados de aparente espionaje, relacionados con supuestos intentos de…

Dos exmilitares chinos fueron arrestados en Corea del Sur en casos separados de aparente espionaje, relacionados con supuestos intentos de espiar las operaciones militares surcoreanas y las fuerzas estadounidenses estacionadas en el país, según informó la policía.

En un caso, un hombre está acusado de interceptar comunicaciones aéreas cerca de una base aérea donde tienen su base aviones de combate estadounidenses, mientras que en el otro, supuestamente se obtuvo información sobre ejercicios militares entre fuerzas estadounidenses y surcoreanas.

Corea del Sur es un aliado clave de Estados Unidos en Asia y alberga su mayor instalación militar en el extranjero.

Ambos hombres han sido acusados ​​de ayudar a un estado enemigo. En respuesta a la solicitud de comentarios de CNN, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que “no estaba al tanto de la situación”.

En 2022, un hombre coreano-chino de unos 40 años supuestamente entabló una relación personal con una mujer coreana que trabajaba en Camp Humphreys, ubicado en Pyeongtaek, a unos 64 kilómetros al sur de Seúl.

La base alberga a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea y otros mandos importantes, lo que la convierte en un centro clave para las operaciones militares y la preparación de Estados Unidos en la península coreana.

Según informan los medios de comunicación coreanos, el hombre le dio dinero a la mujer a cambio de información militar sobre la base.

La división de investigación de seguridad nacional de la Policía de Gyeonggi Nambu informó que el hombre obtuvo información sobre ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, incluido el ejercicio Ulchi Freedom Shield, así como sobre cambios en los puestos de mando, según indicó la Policía.

El ejercicio Ulchi Freedom Shield es un ejercicio militar conjunto anual realizado por Estados Unidos y Corea del Sur para fortalecer sus capacidades de defensa y preparación combinadas. Las autoridades informaron a las fuerzas armadas estadounidenses sobre el caso. Los ejercicios Ulchi Freedom Shield de este año comenzarán la próxima semana.

Según la Policía, el hombre era un exmilitar chino que regentaba una tienda de suministros militares cerca de Camp Humphreys desde 2021. Los investigadores indicaron que el hombre declaró a la Policía que necesitaba la información para su negocio de equipamiento militar.

El hombre fue acusado el lunes de ayudar a un Estado enemigo y de violar la Ley de Protección de Bases e Instalaciones Militares.

La mujer implicada ya había sido destituida de su cargo cuando comenzaron las investigaciones.

El segundo caso involucra a un hombre chino de unos 60 años que, según la Policía, también sirvió anteriormente en las fuerzas armadas chinas.

Fue arrestado el lunes acusado de ayudar a un Estado enemigo y de violar la Ley de Protección de Secretos de las Comunicaciones, tras supuestamente utilizar una radio definida por software (SDR, por sus siglas en inglés) para interceptar comunicaciones cerca del aeropuerto de Gunsan, en la provincia de Jeolla del Norte, a unos 180 kilómetros al sur de Seúl.

El aeropuerto de Gunsan es un aeropuerto conjunto militar y civil situado cerca de la base aérea de Kunsan, sede de la 8ª Ala de Caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La Policía alega que el hombre entró en Corea del Sur con un visado de turista varias veces a partir de enero de 2024 y permaneció aproximadamente una semana en cada viaje.

Se le acusa de haberse alojado en un hotel cerca del aeropuerto y de haber utilizado un pequeño dispositivo de radio definida por software (SDR) para interceptar comunicaciones militares.

Durante el interrogatorio, la Policía informó que el hombre declaró a los investigadores que “escuchar comunicaciones militares es mi pasatiempo”. Los agentes están analizando el contenido de las comunicaciones interceptadas para determinar si la información fue enviada a China.

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur declinaron hacer comentarios.

The-CNN-Wire

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