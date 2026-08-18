Abdul El-Sayed es un problema para los demócratas. Pero los republicanos parecen tener más problemas

Una nueva encuesta realizada la semana pasada confirmó los temores del establishment demócrata de que el candidato al Senado por…

Una nueva encuesta realizada la semana pasada confirmó los temores del establishment demócrata de que el candidato al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, pudiera perjudicar sus esperanzas de obtener la mayoría en la cámara.

La encuesta de Fox News mostró que su imagen personal estaba 13 puntos por debajo de la media entre los votantes registrados: un 42 % de opiniones favorables y un 55 % de desfavorables, mientras que en un enfrentamiento directo quedó prácticamente empatado con su oponente republicano, aunque ligeramente por detrás.

Pero si bien el posible lastre que supone El-Sayed para las aspiraciones demócratas ha acaparado mucha atención, el candidato es sin duda la excepción dentro del partido.

De hecho, son los candidatos republicanos quienes tienen problemas de popularidad en varias contiendas clave.

Y de todas las cruciales contiendas por el Senado, Michigan es la única en la que los demócratas tienen al candidato más impopular, según el promedio de las encuestas de calidad disponibles. En todas las demás, es el Partido Republicano.

Tanto en Maine como en Texas, el promedio de las encuestas recientes muestra que la senadora Susan Collins y el fiscal general del estado, Ken Paxton, tienen una popularidad 12 puntos negativa, es decir, más personas los ven con malos ojos que con buenos ojos. Esto es similar a la situación de El-Sayed en la encuesta de Fox.

En total, de las ocho contiendas que tienen más probabilidades de determinar la mayoría en el Senado, el candidato republicano tiene una calificación de imagen promedio netamente positiva en solo una contienda (Alaska), mientras que todos los candidatos demócratas, excepto El-Sayed, se encuentran en terreno positivo.

Y en siete de esas ocho contiendas, el candidato demócrata obtuvo una popularidad entre 8 y 24 puntos superior.

Las mayores diferencias se dan en Georgia e Iowa, donde ambos candidatos demócratas —el senador Jon Ossoff y el senador estatal Josh Turek— gozan de buena popularidad en las encuestas.

En promedio, sus índices de aprobación superan en al menos 20 puntos sus índices de desaprobación. (En el caso de Turek, es menos conocido, pero parece que muy poca gente lo detesta).

Sus oponentes republicanos, los representantes Mike Collins y Ashley Hinson, respectivamente, tienen índices de popularidad mediocres.

Los demócratas también tienen una gran ventaja en Texas, donde el representante estatal James Talarico está 5 puntos por encima del promedio, en comparación con los 12 de Paxton, una diferencia de 17.

En Maine, el expresidente del Senado estatal, el demócrata Troy Jackson, tiene una ventaja de 3 puntos, lo que representa una diferencia de 15 en los índices de popularidad.

La baja puntuación de imagen de Collins, de -12, parece un problema significativo, dado que es republicana y se presenta en un estado tradicionalmente demócrata. (Por lo general, los políticos que ganan en estados poco favorables a su partido suelen gozar de gran popularidad).

Cabe destacar que, en una encuesta de Fox realizada en Maine, casi la misma cantidad de votantes registrados se mostraron “extremadamente” o “muy” preocupados por el hecho de que Collins votara con el presidente Donald Trump con demasiada frecuencia (55 %), en comparación con la misma cantidad de votantes que se mostraron “extremadamente” o “muy” preocupados por el carácter extremista de las posturas de El-Sayed sobre diversos temas (54 %), según el sondeo de Fox realizado en Michigan.

En Carolina del Norte, el exgobernador demócrata Roy Cooper tiene una ventaja de 14 puntos frente al -1 del expresidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, lo que supone una diferencia de 15 puntos.

En Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown está 4 puntos por encima, mientras que el senador republicano designado Jon Husted está 5 por debajo, una diferencia de 9.

En Alaska, la excongresista demócrata Mary Peltola tiene una valoración de imagen de +9 frente a la de +1 del senador republicano Dan Sullivan, una diferencia de 8 puntos.

Incluso en Michigan, El-Sayed no es el único impopular. El exrepresentante republicano Mike Rogers también lo es, aunque en menor medida, con un -6 en la encuesta de Fox.

En los ocho estados, la imagen del candidato demócrata es, en promedio, 8 puntos positiva, mientras que la del republicano es 5 puntos negativa. Y eso incluye Michigan.

Una pregunta clave es hasta qué punto esto refleja la actitud de los propios candidatos y en contraposición al contexto nacional. Es evidente que los votantes están frustrados con Trump, y esto podría repercutir en los republicanos (como Susan Collins), a quienes se considera sus cómplices.

Pero eso solo explica una parte. El Partido Demócrata no goza precisamente de popularidad en este momento —de hecho, es casi tan impopular como el Partido Republicano— y, sin embargo, sus candidatos en algunas contiendas clave parecen ser del agrado de los votantes.

Esto sugiere una sólida labor de reclutamiento y, en los casos de Turek y Talarico, un buen acompañamiento a sus candidatos durante las reñidas primarias.

Es posible que los demócratas necesiten que El-Sayed gane para tener alguna posibilidad de obtener la mayoría en el Senado. Así de difícil es el panorama electoral de este año para el partido. Y esa es una de las principales razones por las que ha habido tanta preocupación en torno a su nominación.

Pero desde luego no es la imagen completa de la batalla por el Senado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.