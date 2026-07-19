Un sismo en Perú deja al menos cinco muertos y 21 heridos

Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas por un sismo y una réplica que sacudieron una…

Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas por un sismo y una réplica que sacudieron una región andina de Perú y dejaron decenas de viviendas quedaron destruidas o dañadas en las zonas afectadas, según reportaron este domingo las autoridades.

Los movimientos sísmicos, de magnitud 5,1 y 3,7, fueron registrados en la noche del sábado en la provincia de Chupaca del distrito de Junín, a unos 300 kilómetros al este de Lima, según informó el Centro Sismológico Nacional en X, con 17 minutos de diferencia entre sí.

El primer sismo, a las 9.24 p.m. (hora local, 10.24 p.m. de Miami) tuvo una profundidad de 24 kilómetros y el segundo 18 kilómetros, precisaron las autoridades.

La mayor parte de los daños se concentran en el distrito de Chongos Bajo, donde se desplomó la cruz del Cani Cruz, un monumento religioso, y se registraron derrumbes en el Antiguo Convento de “Santiago de León”.

La mayoría de heridos fueron fueron reportados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, que registra daños en sus dependencias.

“Continúan las acciones de respuesta en las zonas afectadas. Equipos de primera respuesta realizan la atención de la población afectada y damnificada, la #EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), así como labores de búsqueda y rescate. Asimismo, se registran personas heridas y personas fallecidas”, dijo por la mañana el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el general Luis Vásquez, confirmó por al canal América el fallecimiento de al menos cinco personas.

Tras el sismo se registraron interrupciones del servicio eléctrico en diversos municipios de la zona afectada.

Perú está ubicado en el llmado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

The-CNN-Wire

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