Trump asistirá a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA,…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA, anunció este jueves la Casa Blanca, con lo que cerrará un fin de semana de actividades vinculadas al torneo.

El presidente viajará primero a la ciudad de Nueva York el viernes para asistir a una recepción de la FIFA en la Torre Trump y el domingo acudirá al partido por el campeonato entre España y Argentina en el estadio MetLife.

“El viernes, el presidente viajará a la ciudad de Nueva York para asistir a una recepción de la FIFA en la Torre Trump, y el domingo asistirá al partido de la Copa del Mundo de la FIFA entre España y Argentina”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su primera conferencia de prensa desde su regreso de la licencia de maternidad.

“Su asistencia pondrá fin a lo que ha sido la Copa Mundial más vista, más segura y más exitosa en la historia de Estados Unidos”, añadió.

Argentina avanzó a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo tras anotar dos goles en los últimos minutos para derrotar 2-1 a Inglaterra. Por su parte, España aseguró su lugar en el partido por el título con una victoria 2-0 sobre Francia, con lo que quedó definida la final del domingo.

Trump ha llamado la atención durante todo el torneo por su participación en varias polémicas del Mundial, como cuando dijo que pidió personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la decisión de otorgar una tarjeta roja y suspender por un partido al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun.

The-CNN-Wire

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