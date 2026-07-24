Trayectoria del huracán de categoría 1 Genevieve: dónde está y hacia dónde se dirige

La tormenta tropical Genevieve se intensificó la noche del sábado de tormenta tropical a huracán de categoría 1 en el…

La tormenta tropical Genevieve se intensificó la noche del sábado de tormenta tropical a huracán de categoría 1 en el océano Pacífico, pero se mantiene lejos de las costas mexicanas, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Según un reporte de la NHC de las 2:00 a.m., hora de Miami, Genevieve se ubicó a 800 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, México, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y desplazándose a una velocidad de 28 km/h.

Según el NHC, se espera una rápida intensificación durante el próximo día, aproximadamente, y se pronostica que Genevieve se convierta en un huracán mayor para finales de este domingo.

Datos recientes de vientos obtenidos por satélite indican que los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 65 km desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 315 km.

El NHC informó en su reporte que las marejadas generadas por Genevieve están afectando partes de la costa suroeste de México y probablemente llegarán a las zonas del sur de la península de Baja California este domingo por la noche o este lunes. Es probable que estas marejadas provoquen condiciones de oleaje y corrientes de resaca que ponen en peligro la vida.

El NHC no pronostica que Genevieve toque tierra, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó el sábado que Genevieve no representa un peligro para el país por su distancia y trayectoria.

Hasta el momento, tampoco hay advertencia o alertas para algún territorio. Sin embargo, el SMN informó que este sábado se prevé que Genevieve refuerce la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente de México.

The-CNN-Wire

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