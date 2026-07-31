Rusia y Ucrania tienen otro frente de batalla: las gasolineras

La gasolinera ya estaba en llamas cuando el agente de policía Mykhailo Tsypliakov y sus compañeros corrieron a ayudar. Entonces…

La gasolinera ya estaba en llamas cuando el agente de policía Mykhailo Tsypliakov y sus compañeros corrieron a ayudar. Entonces escuchó el zumbido de un segundo dron que descendía y se arrojó al suelo.

“Vi un destello y me levanté de inmediato”, dijo Tsypliakov. “Vi que tenía heridas en el brazo, las piernas y el torso”.

Él es una de las decenas de víctimas de la reciente campaña de Rusia contra una de las piezas de la infraestructura civil de Ucrania: las estaciones de servicio. Más de doscientas han sido alcanzadas en junio y julio, lo que equivale a unas tres al día, según funcionarios ucranianos.

El objetivo, señaló Tsypliakov, es “intimidar, sembrar miedo y pánico. El pánico es lo que más miedo da ahora mismo. Porque cuando una persona entra en pánico, pierde el control de sí misma”.

Los ataques se han concentrado en gasolineras cercanas al frente de batalla, y por tanto más al alcance de los drones de ataque rusos. Sin embargo, los ataques aéreos, los drones de mayor alcance y los vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ataque más pequeños y de corto alcance también han contribuido al saldo de víctimas, alcanzando objetivos cerca de la capital, Kyiv.

Los ucranianos perciben la campaña rusa como un intento de imponer el mismo caos que se vivió en las gasolineras rusas a raíz de los repetidos ataques ucranianos contra refinerías de Rusia, que provocaron enormes colas para repostar combustible en los alrededores de Moscú y otras grandes ciudades.

La creciente ofensiva rusa contra objetivos civiles se produce en un momento en que funcionarios occidentales advierten sobre una posible escalada por parte del presidente Vladímir Putin en respuesta al impacto de la campaña de drones de largo alcance de Kyiv contra la infraestructura industrial de Rusia.

Las imágenes de almacenes de distribución y refinerías rusas en llamas han roto la apariencia de seguridad que Moscú ha intentado mantener tras más de dos años de guerra. Rusia ha lanzado un número récord de misiles balísticos en las últimas semanas, y junio fue el mes más mortífero para los civiles ucranianos desde 2022, según informes de las Naciones Unidas.

Un análisis de CNN localizó y confirmó al menos 30 videos de ataques a gasolineras en todo el país durante los meses de junio y julio.

Regina Kharchenko, alcaldesa interina de Zaporiyia, declaró que la ciudad había sufrido 54 ataques dirigidos contra gasolineras en un periodo de 24 días, hasta el 27 de julio. Estos ataques causaron cuatro muertos y 29 heridos, añadió.

“Se trata de terrorismo deliberado dirigido contra infraestructuras civiles y contra la población civil”, afirmó Kharchenko. “Rusia ataca deliberadamente instalaciones que carecen de valor militar, pero que… son esenciales para el funcionamiento diario de una gran ciudad”.

La ciudad de Zaporiyia se encuentra cada vez más al alcance de los drones rusos, cuyo radio de acción se ha extendido más allá de la “zona letal” del frente, permitiendo así que las aeronaves de ataque de Moscú hostiguen y maten dentro de un importante núcleo urbano.

Kramatorsk —una localidad del Donbás cada vez más amenazada por el avance gradual de las tropas rusas— y Járkov —ciudad situada más cerca de la frontera con Rusia— también se ven gravemente afectadas.

En Ucrania, donde el transporte aéreo comercial es inviable y cuyo vasto territorio depende de una enorme red de carreteras y ferrocarriles, las estaciones de servicio han adquirido una importancia crucial como puntos de encuentro donde evacuados, soldados y conductores de transporte de mercancías pueden hacer una pausa, reorganizarse y reponer fuerzas.

Yaroslav Starovoitenko, presidente de la Asociación Ucraniana de Petróleo y Gas, afirmó que los ataques rusos tenían como objetivo “intimidar” a la población civil. “Las gasolineras se convirtieron en puntos clave de refugio mientras la gente huía de la guerra. Luego, Rusia intentó provocar un apagón deliberado, cortando el suministro eléctrico y la calefacción para dejarnos morir de frío en invierno”.

Las estaciones de servicio contaban con generadores que permanecían siempre encendidos, señaló. “Eran lugares donde la gente podía tomar té caliente, repostar sus vehículos, entrar en calor e incluso preparar leche para sus bebés”.

Una breve visita a una gasolinera a las afueras de Kyiv sugería que el pánico distaba mucho de ser generalizado. Serhiy bromeó diciendo que había sido dado de baja del ejército tras resultar gravemente herido en el frente. “Si cae un ataque aquí, ¿qué más da?”, comentó. “Si no me mataron en el frente, tampoco lo harán aquí”.

Vladyslav, un repartidor, declaró: “Nadie sabe dónde se producirá el próximo ataque ni qué pasará después. Pero yo sigo trabajando, no puedo simplemente dejar de ir”.

Otro conductor, Maksym, señaló: “Ahora no hay problemas en Kyiv, pero por supuesto los habrá si siguen destruyéndolas”.

Moscú ha hecho gala de estos ataques en internet. Rubicon, una unidad de élite de drones rusa, publicó este mes un video en el que mostraba nueve ataques contra gasolineras en las regiones de Járkov y Sumy.

Las autoridades ucranianas sugirieron que los ataques pretendían demostrar que Rusia era capaz de causar perturbaciones similares en el suministro de combustible de Ucrania, tal como ellos habían sufrido los ataques ucranianos de largo alcance contra sus refinerías de petróleo.

“La gente solía bromear diciendo que Rusia es un ‘país gasolinera’, pero en realidad a ese ‘país gasolinera’ se le ha acabado el combustible. Vemos enormes colas en las gasolineras [de Rusia]”. Añadió que los ataques buscaban “mostrar a su propia gente: ‘Miren, en Ucrania la situación es aún peor’”.

The-CNN-Wire

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