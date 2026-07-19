Rusia lanza uno de los mayores ataques con misiles balísticos de la guerra en Ucrania, según Kyiv

Rusia lanzó uno de los mayores ataques con misiles balísticos de su guerra de más de cuatro años contra Ucrania…

Rusia lanzó uno de los mayores ataques con misiles balísticos de su guerra de más de cuatro años contra Ucrania durante la noche del sábado al domingo, según las autoridades.

La fuerza aérea de Ucrania informó que Moscú había lanzado “un ataque combinado masivo contra Ucrania utilizando vehículos aéreos no tripulados de ataque y varios tipos de misiles lanzados desde el aire y desde tierra”, y que el principal objetivo era la capital, Kyiv.

“El enemigo lanzó más de 40 misiles de varios tipos, la mayoría contra la capital, y 120 drones de ataque”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Periodistas de CNN en la ciudad informaron haber escuchado explosiones durante toda la noche. Este domingo por la mañana había un fuerte olor a humo en la ciudad, dijo uno de ellos, y aún seguía activa una alerta de ataque aéreo.

Andriy Sybiha, ministro interino de Asuntos Exteriores, dijo que Rusia había lanzado “alrededor de cuatro decenas” de misiles en trayectoria balística, describiéndolo como “el mayor número de misiles balísticos desde el inicio de la guerra”.

Las defensas aéreas habían “derribado o neutralizado 126 objetivos, incluidos 18 misiles y 108 vehículos aéreos no tripulados”, informó la fuerza aérea. Pero 23 misiles y 10 drones impactaron 20 lugares, añadió.

Imágenes de Kyiv mostraban un enorme cráter abierto en el suelo y las fachadas chamuscadas de los edificios.

Se reportaron ataques en cinco distritos de la capital, según los servicios estatales de emergencia. Una persona había muerto y 16 resultaron heridas en la ciudad, dijeron.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó lo que calificó como un “ataque masivo” contra lo que denominó “instalaciones de la industria de defensa y centros logísticos en la ciudad de Kyiv”, y más tarde afirmó en su canal de Telegram: “Estamos listos y seguimos adelante”.

Los ataques rusos se producen tras devastadores ataques ucranianos con drones contra dos centros logísticos a primera hora del sábado, en los que murieron ocho personas.

“La protección contra misiles balísticos es nuestra prioridad constante y principal en este momento”, dijo Zelensky. “Se necesitan interceptores todos los días, y agradezco a todos los que toman en serio nuestros acuerdos y garantizan la entrega de capacidades antibalísticas”.

Ucrania ha suplicado con frecuencia por más interceptores capaces de hacer frente a misiles balísticos, cuya trayectoria y velocidad los hacen difíciles de derribar. Estos pueden reingresar a la atmósfera a varias veces la velocidad del sonido.

Rusia está aumentando la frecuencia de ataques combinados con misiles y drones para destruir la infraestructura ucraniana, según analistas.

“El bombardeo de ciudades ucranianas con misiles balísticos rusos es ahora una estrategia preferida y algo que deberíamos esperar ver con mayor frecuencia”, según Phillips O’Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews en Escocia.

Ucrania cuenta con un stock menguante de misiles Patriot de fabricación estadounidense, que también tienen una alta demanda entre los aliados de Estados Unidos en medio del conflicto en el Golfo. Aunque la producción del Patriot se está incrementando en Estados Unidos, la demanda supera la oferta.

A principios de este mes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso que Ucrania produjera misiles Patriot bajo licencia, pero un proyecto así tomaría meses y posiblemente años en concretarse.

Ucrania también está trabajando con Francia e Italia en acuerdos para producir otro misil de defensa aérea, el SAMP/T. Sin embargo, algunos analistas han señalado que su desempeño en ocasiones ha estado por debajo del Patriot.

El mercado de interceptores capaces de destruir misiles balísticos tiene “un número limitado de proveedores, largos plazos de entrega y preguntas sin resolver sobre su capacidad”, según Fabian Hoffmann, del Instituto Noruego de Estudios de Defensa.

Ucrania ha mantenido sus ataques contra la infraestructura energética rusa con otro ataque la madrugada de este domingo al centro de exportación que transporta petróleo desde Kazajistán al mar Negro.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que opera el centro frente a la costa rusa del mar Negro, informó que dos petroleros habían sido alcanzados y que la carga de petróleo se detuvo. El mismo sitio fue atacado el viernes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.