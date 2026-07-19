Reportan interrupciones en Facebook e Instagram, según redes de usuarios

Algunos usuarios de Facebook e Instagram reportan caídas internacionales, lo que les impide acceder a sus publicaciones, según dos organismos…

Algunos usuarios de Facebook e Instagram reportan caídas internacionales, lo que les impide acceder a sus publicaciones, según dos organismos de vigilancia de internet y una verificación de CNN en las plataformas.

Más de 22.000 usuarios han reportado problemas con Facebook solo en Estados Unidos desde las 3:44 a.m. hora de Miami de este domingo, dijo DownDetector, que monitorea los servicios de internet.

Y el organismo de vigilancia de internet NetBlocks, que monitorea el acceso a internet a nivel mundial, señaló que los usuarios de Facebook e Instagram estaban experimentando caídas internacionales, no relacionadas con ninguna interrupción de internet a nivel de país.

CNN se ha puesto en contacto con Meta, la empresa matriz de las dos plataformas de redes sociales, para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.