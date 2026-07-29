Por qué decidió Irán reanudar los ataques tras la pausa de EE.UU.

Irán puso fin a varios días de relativa calma en Medio Oriente al lanzar lo que EE.UU. calificó como un…

Irán puso fin a varios días de relativa calma en Medio Oriente al lanzar lo que EE.UU. calificó como un ataque “sorpresa”, en un marcado cambio en el patrón de los combates.

En lugar de responder a un nuevo ataque estadounidense, Teherán optó por reanudar por iniciativa propia las hostilidades, lo que refleja una creciente disposición a emplear la fuerza militar para influir en el curso de la guerra bajo sus propios términos.

Esto, a su vez, prepara el terreno para una nueva escalada.

“Les vamos a dar una maldita paliza”, dijo este miércoles por la mañana el presidente de EE.UU., Donald Trump, a Fox News. “Los vamos a golpear con fuerza. Van a recibir una paliza”.

Es poco probable que esa amenaza haya sorprendido a Teherán, que lanzó sus misiles sabiendo que ello podría provocar el regreso de los bombarderos estadounidenses.

Trump había atribuido la pausa de la semana pasada a una petición de Irán porque “nos lo pidieron muy amablemente” y querían dialogar. Teherán nunca se comprometió públicamente con esa pausa reciente, aunque un alto funcionario iraní dijo que “nuestras fuerzas armadas también decidieron no emprender acciones militares”.

Eso hace que la decisión de Irán de reanudar los ataques sea aún más significativa.

Horas después de señalar públicamente que igualaría la moderación de EE.UU., Teherán atacó a las fuerzas estadounidenses, aparentemente al concluir que aumentar la presión valía el riesgo de reanudar los bombardeos nocturnos.

“Algo parece haber cambiado de forma fundamental en el enfoque de Irán, en particular en lo que respecta a su disposición a iniciar un ataque si considera que esa es la única opción viable”, escribió en X Hamid Reza Azizi, investigador del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad.

El ataque iraní se produjo poco después de la reunión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con Trump en Washington, que el líder israelí describió como “una de las mejores conversaciones” que ambos han tenido tras el aumento de las tensiones entre ellos. Horas antes del encuentro, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que Israel había querido atacar la infraestructura energética iraní, pero que el Gobierno de Trump lo había frenado.

“El ataque parece haber sido una señal relacionada con la visita de Netanyahu a la Casa Blanca ese mismo día”, escribió Azizi. “Sugiere que la estrategia militar de Irán puede haber cambiado y que Teherán ahora está dispuesto a lanzar un ataque preventivo si detecta indicios de una amenaza inminente”.

Poco después del ataque en Jordania, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron de forma conjunta a milicias respaldadas por Irán en Iraq. El Comando Central de Estados Unidos presentó la operación en Iraq no como una represalia por el ataque en Jordania, sino como una respuesta a más de 30 ataques con drones contra fuerzas estadounidenses e infraestructura energética saudita durante las 72 horas anteriores.

La escalada ocurrida durante la noche mostró cómo la guerra continúa ampliándose. Arabia Saudita, que durante mucho tiempo buscó evitar verse arrastrada directamente al conflicto, está involucrándose cada vez más al enfrentar amenazas en tres frentes: los hutíes en Yemen, las milicias respaldadas por Irán en Iraq y el propio Irán.

“El desafío central para Washington y sus socios del golfo es que ni Irán ni sus aliados regionales parecen dispuestos a abandonar lo que ahora consideran objetivos estratégicos fundamentales”, escribió en X Danny Citrinowicz, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel y exjefe de la división sobre Irán en la inteligencia militar israelí.

“Teherán sigue insistiendo en mantener su capacidad de influencia sobre el estrecho de Ormuz, mientras que los hutíes han dejado claro que no pondrán fin a su campaña mientras no se levante el bloqueo encabezado por Arabia Saudita”.

En una entrevista con la televisión estatal iraní publicada apenas unas horas antes del ataque en Jordania, el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, ofreció quizá una de las explicaciones más claras hasta ahora sobre la postura de Teherán. Sugirió que Irán había dejado de disparar, pero que no dudaría en reanudar las hostilidades si se cuestionaba su reivindicación de soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

El viceministro afirmó que Teherán no podía considerarse victorioso si el estrecho volvía a la situación previa a la guerra. Según dijo, esa vía marítima se ha convertido en un elemento central para la seguridad nacional del país y en una “herramienta defensiva”.

Cuando el entrevistador le preguntó por qué Teherán había asumido el riesgo de reanudar la guerra al atacar buques comerciales pese a la existencia de un alto el fuego, Gharibabadi respondió que Irán considera una línea roja los esfuerzos de Omán y de Estados Unidos para establecer una ruta marítima alternativa a través del estrecho. Permitir el funcionamiento de esa ruta, sostuvo, habría reducido la reivindicación iraní sobre el “ejercicio efectivo de la soberanía” en esa vía marítima a “nada más que una fantasía”.

“Alguien podría preguntarse de manera sencilla por qué Irán dispararía misiles contra tres buques comerciales solo porque apagaron su GPS, con el riesgo de reanudar una guerra”, dijo. “Pero si se observa lo que ocurre tras bambalinas, se ve que las disposiciones aplicadas al estrecho de Ormuz tendrán un impacto a largo plazo sobre la seguridad de la República Islámica de Irán”.

Desde la perspectiva de Teherán, la pausa de Washington en los ataques contra Irán refleja una “debilidad estratégica más que contención”, escribió Citrinowicz. Esa percepción podría alimentar un ciclo en el que Irán intensifique la presión para imponer mayores costos, mientras ninguna de las partes retrocede por temor a perder credibilidad.

Por ello, sostuvo, Estados Unidos y sus aliados enfrentan una disyuntiva: aceptar parte de las exigencias iraníes o asumir la posibilidad de un conflicto prolongado marcado por un aumento de los ataques contra la navegación, la infraestructura energética y las rutas comerciales.

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