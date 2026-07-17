¿Podría el humo de los incendios en Canadá impedir la final del Mundial? Este es el pronóstico

Una densa humareda asfixia gran parte del noreste de Estados Unidos este viernes, y con las alertas de calidad del…

Una densa humareda asfixia gran parte del noreste de Estados Unidos este viernes, y con las alertas de calidad del aire que desaconsejan las actividades al aire libre, la pregunta que se cierne sobre nosotros es tan densa como el humo mismo: ¿Afectará la contaminación del aire a la final del Mundial el domingo por la tarde en la ciudad de Nueva York?

Nadie desea un fin de semana lluvioso, pero en este caso, esa podría ser la solución.

Un sistema de tormentas traerá lluvia al noreste el sábado por la tarde y noche, lo que ayudará a disipar el humo del cielo y a cambiar temporalmente la dirección del viento para que no sople desde la zona de incendios en el sur de Ontario y el norte de Minnesota.

El sistema de tormentas que se desplazará por el noreste el sábado se encuentra actualmente sobre las zonas de incendios cerca de la frontera entre Minnesota y Canadá. Debería mitigar los incendios y el humo que producen, mejorando así la calidad del aire en los próximos días.

Las tormentas que azotaron la ciudad de Nueva York el sábado por la tarde y noche podrían provocar fuertes aguaceros y riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas, pero deberían disiparse para el domingo por la mañana.

Esto propiciará un clima agradable el domingo por la tarde para el partido entre Argentina y España, con temperaturas que rondarán los 27° C. El cielo estará despejado, aunque podría haber algo de bruma debido al humo residual a menor altura.

En resumen: la calidad del aire no será perfecta, pero será mucho mejor que en los últimos días.

The-CNN-Wire

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