Peter Navarro, asesor de Trump, pierde su apelación de la condena por desacato al Congreso relacionada con el 6 de enero

Un tribunal federal de apelaciones en Washington rechazó este martes el intento del asesor del presidente Donald Trump, Peter Navarro,…

Un tribunal federal de apelaciones en Washington rechazó este martes el intento del asesor del presidente Donald Trump, Peter Navarro, de anular su condena por delito grave de desacato al Congreso.

La opinión unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington de EE.UU. marca el más reciente fracaso de los asesores de Trump por deshacer las consecuencias legales derivadas de sus acciones durante el asalto al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021.

La decisión también se apoya en gran medida en los fracasos de Navarro para demostrar ante el tribunal que Trump quería protegerlo de testificar ante el Congreso.

Navarro fue declarado culpable en 2023 de desobedecer las citaciones del Congreso relacionadas con sus declaraciones públicas en las que afirmaba haber conspirado para impedir que el Congreso certificara la derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020. La Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio buscó tanto los registros que Navarro tenía como su testimonio, pero él se negó.

Navarro ya cumplió una condena en una prisión federal, pero ha estado durante años tratando de argumentar en los tribunales que Trump le dijo que no necesitaba responder a las exigencias de la Cámara, citando lo que dijo que fue una invocación formal del privilegio ejecutivo.

Pero el panel del Circuito de Washington, integrado por las juezas Patricia Millett, Nina Pillard y Michelle Childs, determinó que eso era una tapadera.

“El Dr. Navarro invocó primero el privilegio ejecutivo de manera unilateral, sin consultar ni recibir instrucciones del presidente Trump”, dijo la opinión, redactada por Millett.

El tribunal de apelaciones dijo que Navarro no tenía documentación que mostrara que Trump le hubiera dicho, en una llamada telefónica de tres minutos, que no se presentara a la citación. Tanto un abogado como un asesor de Trump que testificaron ante un jurado investigador en contra de Navarro también dijeron que el presidente nunca decidió formalmente que Navarro debía ser protegido.

“El Dr. Navarro invocó de inmediato y de manera categórica el privilegio ejecutivo sin consultar a nadie … Lo hizo incluso antes de ver la citación y su carta de presentación, que dejaba claro que la citación buscaba cierta información que el Dr. Navarro admite que no está protegida por privilegio porque la había discutido públicamente” en su libro y en entrevistas, escribió el tribunal. “Todo eso va en contra de la supuesta defensa de buena fe del Dr. Navarro, no a favor de ella”.

El tribunal también destacó que cuando Navarro fue acusado y juzgado por su delito, tanto el poder ejecutivo —durante la administración Biden— como el Congreso buscaron rendición de cuentas. La administración Trump ha dejado que la apelación de Navarro siga su curso.

“Resulta que las ramas políticas están completamente de acuerdo esta vez. El Congreso declaró al Dr. Navarro en desacato”, escribió Millett en la opinión. “Y el Ejecutivo informó al Dr. Navarro que su invocación del privilegio ejecutivo era injustificada y ejerció su autoridad exclusiva para presentar esta acusación”.

Las tres juezas del panel fueron nombradas por presidentes demócratas.

Navarro, que ahora es asesor comercial de la Casa Blanca, y Steve Bannon, otro confidente de Trump desde hace mucho tiempo, han tratado de revertir sus condenas a través de los tribunales. Ambos cumplieron tiempo en una prisión federal en 2024 por desobedecer citaciones de la Cámara relacionadas con el 6 de enero.

En el momento en que el Congreso citó a ambos para testificar y el Departamento de Justicia los procesó, ni Bannon ni Navarro eran funcionarios, y Trump ya no era presidente.

Sin embargo, incluso una vez que Trump retomó la presidencia el año pasado, ninguno de los dos hombres ha recibido un indulto presidencial, pese a la amplia clemencia que Trump ha concedido a acusados relacionados con el 6 de enero y a otros aliados.

Con sus apelaciones aún en curso, el Departamento de Justicia dijo a los tribunales este año que quería que se desestimaran los cargos contra Bannon.

El abogado de Navarro ha dicho que ellos no quieren que se desestimen los cargos como se hizo en el caso de Bannon.

“La decisión de hoy del panel del Circuito de Washington no fue sorprendente y Peter Navarro sabía que sería un paso en una batalla para corregir décadas de precedente incorrecto del Circuito de Washington”, dijo el abogado de Navarro, Abhishek Kambli, en un comunicado proporcionado a CNN el martes. “Tiene la intención de avanzar rápidamente con su apelación porque su caso afecta a todos los asesores presidenciales de alto nivel, independientemente del partido político, que crean de buena fe que no pueden cumplir con una citación del Congreso basada en el privilegio ejecutivo”.

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