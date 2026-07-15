Paramount y Warner Bros. prevén un retraso en el cierre del acuerdo de fusión

Los ejecutivos involucrados en el acuerdo pendiente entre Paramount y Warner Bros. Discovery esperan que un juez ponga en pausa…

Los ejecutivos involucrados en el acuerdo pendiente entre Paramount y Warner Bros. Discovery esperan que un juez ponga en pausa el plan de adquisición en los próximos días.

Oficialmente, es difícil prever la reacción del tribunal ante la solicitud de 12 fiscales generales estatales de una orden de restricción temporal (TRO).

Extraoficialmente, personas cercanas al asunto anticipan que se otorgará la TRO, lo que pondrá la megafusión en suspensión por dos o tres semanas.

Esas personas, que pidieron el anonimato para hablar abiertamente sobre la situación, siguen confiando en que Paramount prevalecerá al final. “El acuerdo se concretará de una forma u otra”, dijo uno de los ejecutivos.

Pero la perspectiva anterior de que Paramount podría tomar el control de Warner la próxima prácticamente se extinguió por la acción de los fiscales generales estatales.

Los estados presentaron una demanda el lunes alegando que la fusión violaría la ley antimonopolio, por lo que debería frenarse. La demanda generó una mayor incertidumbre sobre la futura propiedad de CNN y otros activos propiedad de Warner Bros. Discovery (WBD).

Desde que prevaleció sobre Netflix en una guerra de ofertas en febrero pasado, Paramount dio que espera completar la fusión para finales de septiembre.

Entre bastidores, Paramount apuntaba a julio, creyendo que todas las aprobaciones necesarias podrían estar en su lugar en este momento. La compañía señaló en un comunicado reciente que “numerosas autoridades antimonopolio de todo el mundo” ya dieron su visto bueno, concluyendo que “esta transacción crea un competidor más fuerte contra las plataformas de streaming y tecnología dominantes”.

Esas autoridades incluyeron al Departamento de Justicia de EE.UU., que aprobó la fusión el mes pasado sin condiciones.

Algunos de los 12 fiscales generales estatales, todos demócratas, han cuestionado si la rápida aprobación del Departamento de Justicia fue resultado de la relación cercana entre el presidente Donald Trump y la familia que posee Paramount.

Y los estados dijeron que presentan demandas antimonopolio en nombre de los consumidores porque el Gobierno federal está fallando en hacerlo.

La demanda de los estados es uno de los últimos obstáculos para Paramount y WBD. Otro desafío potencial está en Reino Unido, donde la secretaria de Cultura, Lisa Nandy, dijo que está “dispuesta a intervenir” en la fusión.

En la Unión Europea, Paramount ofreció concesiones para obtener la aprobación de la Comisión Europea, con una fecha límite del 22 de julio para una decisión.

Los empleados de Paramount habían hablado sobre la fusión que potencialmente entraría en vigor inmediatamente después. Pero ahora los estados están obstaculizando el proceso.

Los fiscales generales buscan una TRO para evitar que las empresas completen la fusión mientras se desarrolla el proceso legal. Un juez programó una audiencia para considerar la solicitud el viernes.

Una demanda de consumo separada contra el acuerdo, presentada en nombre de suscriptores de Paramount+, también avanza en los tribunales, y ahora ambos casos estarán vinculados.

El martes, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también presentó una demanda en el Distrito Norte de California, argumentando que la fusión perjudicaría a sus miembros al reducir el número de compradores de programas de televisión y películas de Hollywood.

Paramount respondió: “Un Paramount–WBD combinado tendrá la escala y los recursos para revertir las tendencias actuales en nuestra industria y expandir las oportunidades para los guionistas, no reducirlas”.

Si se otorga una TRO por un juez en los próximos días, entonces las dos partes discutirán sobre una orden judicial preliminar, que pondría el acuerdo en espera durante meses.

Hablando en CNBC el martes, el abogado principal de Paramount en el juicio, Jeffrey Kessler, dijo que la compañía aún espera completar la fusión para finales de septiembre.

Pauamount ha apostado por su capacidad para hacerlo: un incentivo en el acuerdo entra en vigor el 1 de octubre, agregando 25 centavos por acción de WBD por trimestre al costo del acuerdo hasta que se complete. La llamada “ticking fee” podría costarle a Paramount cientos de millones de dólares, creando un incentivo financiero aún mayor para cerrar el acuerdo rápidamente.

Kessler dijo que Paramount “absolutamente” apelaría si un juez emite un fallo que ponga el acuerdo en espera.

“La compañía cree firmemente en esto, y lo llevarían hasta la Corte Suprema si fuera necesario”, dijo Kessler.

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