Ocho muertos en los ataques ucranianos más mortíferos dentro de Rusia en dos años

Según funcionarios regionales, ataques con drones ucranianos han causado la muerte de al menos ocho personas en almacenes de Rusia.…

Según funcionarios regionales, ataques con drones ucranianos han causado la muerte de al menos ocho personas en almacenes de Rusia.

Siete de los fallecidos trabajaban en un centro de distribución en Kotovsk, en la región de Tambov. La octava víctima mortal se registró en un centro similar en Elektrostal, en la región de Moscú.

Estos ataques son los más letales perpetrados por Ucrania dentro de Rusia en más de dos años.

Ambas instalaciones atacadas pertenecían a la empresa rusa Wildberries, una importante tienda en línea. Ucrania afirma que las instalaciones se utilizaban para la fabricación de drones.

Veinticinco personas resultaron heridas, siete de ellas de gravedad, en el ataque en Tambov, según el gobernador de la región, Yevgeniy Pervyshov.

Los drones “estaban equipados con ojivas diseñadas para causar un mayor número de víctimas”, afirmó Pervyshov, añadiendo que 28 fueron derribados.

Además del hombre fallecido en la planta de Elektrostal, 37 personas resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad, según Andrey Vorobiev, gobernador de la región de Moscú.

Ucrania ha reconocido haber perpetrado los ataques.

“Dos importantes instalaciones logísticas fueron atacadas: en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 y casi 700 kilómetros del frente”, declaró el sábado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Las instalaciones se utilizaban “para suministrar componentes prohibidos para la producción de drones y equipos de navegación”.

“Un enorme almacén de Wildberries, de 188.000 metros cuadrados, está en llamas”, indicó un comunicado militar ucraniano, “y se puede ver una densa columna de humo negro a kilómetros de distancia”.

Vídeos de ambos bandos mostraron grandes columnas de humo gris elevándose hacia el cielo.

Wildberries afirmó que el incendio en la planta de Kotovsk había sido controlado.

Hasta ahora, Ucrania ha centrado sus ataques con drones de largo alcance en la infraestructura energética rusa, las fábricas de armas y material militar, así como en el transporte marítimo ruso.

Zelensky declaró que, además de los ataques a almacenes, una instalación petrolera también fue atacada el sábado, al igual que otros objetivos en el mar de Azov, puerta de entrada al mar Negro.

Según Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, en las últimas dos semanas, drones ucranianos han atacado 172 embarcaciones pertenecientes a la flota encubierta rusa en el mar Negro y el mar de Azov.

The-CNN-Wire

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