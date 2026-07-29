“No sería una solución efectiva”: Mark Zuckerberg, CEO de Meta, advierte que EE.UU. no debe prohibir los modelos de IA chinos

El Gobierno de EE.UU. no debería bloquear la inteligencia artificial china en un intento de tomar la delantera en la…

El Gobierno de EE.UU. no debería bloquear la inteligencia artificial china en un intento de tomar la delantera en la carrera por desarrollar la revolucionaria tecnología, djio a Financial Times Mark Zuckerberg, CEO de Meta,

Zuckerberg advirtió que una prohibición estadounidense sobre los modelos de Inteligencia Artificial (IA) chinos no sería “una solución efectiva” y sugirió que las empresas estadounidenses deberían, en cambio, “identificar sistemáticamente” los cuellos de botella y los obstáculos para competir mejor con las empresas de IA chinas.

Sus comentarios en una entrevista con el Financial Times publicada este miércoles llegan en un momento en que se está librando un intenso debate en Washington sobre cómo debería regular Estados Unidos esta tecnología en rápida evolución y cómo debería responder a una competencia china cada vez más sofisticada.

Algunos altos funcionarios del Gobierno de Trump afirman que hay pruebas de que la IA Moonshot de China utilizó encubiertamente a rivales estadounidenses para entrenar su último modelo Kimi K3. Moonshot negó las acusaciones.

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, advirtió la semana pasada que se podrían considerar “sanciones” si los laboratorios chinos “cruzan la línea hacia el robo de propiedad intelectual”.

Esto surge después de que el Gobierno de EE.UU. anunciara el martes que prohibiría las nuevas importaciones de robots humanoides y cuadrúpedos de fabricantes extranjeros, advirtiendo que representan “riesgos inaceptables” para la seguridad nacional de EE.UU.

La prohibición también incluye convertidores de energía utilizados para conectar la infraestructura de energía renovable y las baterías a la red eléctrica.

Las nuevas restricciones estadounidenses, que excluyen los modelos ya en uso, son el último intento de Washington por reforzar y proteger sus industrias y cadena de suministro domésticas, en medio de una rivalidad cada vez más intensa con China para dominar la tecnología avanzada y la inteligencia artificial.

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