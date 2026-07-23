Muere hombre por disparos de la policía y el caso desata protestas. Según las autoridades, estaba armado con un cuchillo

Un hombre murió por disparos de la policía este miércoles en Madison, Wisconsin, durante un forcejeo con agentes, después de…

Un hombre murió por disparos de la policía este miércoles en Madison, Wisconsin, durante un forcejeo con agentes, después de que, según las autoridades, sacara un cuchillo e hiriera a un oficial, un enfrentamiento que desató indignación entre manifestantes en una ciudad que ya ha vivido protestas por otros casos de personas abatidas por la policía.

El hombre fallecido tenía unos 30 años, según el jefe de la Policía de Madison, John Patterson, y su identidad no ha sido revelada. La División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin revisa el caso, ocurrido a menos de tres kilómetros del Capitolio estatal.

“Debe haber transparencia y rendición de cuentas en cualquier investigación que se lleve a cabo”, publicó el gobernador demócrata Tony Evers en Facebook . “Seguiremos teniendo presentes en nuestras oraciones y pensamientos a los seres queridos y familiares de la persona que fue asesinada. Su vida importaba”.

Como ha ocurrido en muchos casos de personas abatidas por la policía, las dudas en torno al tiroteo se centran en el nivel de amenaza que enfrentaban los agentes, la ausencia de cámaras corporales y lo que puede verse en un video grabado por un testigo.

La policía encontró al hombre cuando respondía este miércoles por la tarde a un reporte sobre una persona que estaba revisando vehículos estacionados, dijo Patterson durante una conferencia de prensa.Según la policía, los agentes intentaron contactar con él, pero huyó en bicicleta a través de los patios traseros de las casas cercanas.

Los agentes intentaron hablar con él, pero huyó en bicicleta atravesando los patios de varias viviendas cercanas, según la policía.

Cuando finalmente lo alcanzaron cerca de la intersección de las calles Williamson y South Baldwin, en el sector este de la ciudad, “se produjo un forcejeo”, dijo Patterson. El hombre sacó un cuchillo de hoja fija e hirió a un oficial, descrito como un “agente veterano”, que intentaba arrestarlo, agregó el jefe policial.

“No se trataba de una navaja pequeña y plegable”, dijo Patterson. “Es una navaja grande de hoja fija”.

Un video grabado por un transeúnte desde un coche cercano muestra a los agentes en el suelo en una intersección, forcejeando con un hombre al que luego levantan. Se oye a un agente gritar: «¡Tiene un cuchillo!», mientras otro grita: “¡Taser! ¡Taser! ¡Taser!”, y lo dispara justo cuando llega rápidamente un coche patrulla. Cuando el hombre empieza a caer al suelo y un agente le inmoviliza las piernas con el pie, otro agente parece sacar una pistola y se oyen tres disparos. La agente que había sacado el Taser se lleva la mano a la boca mientras se aleja.

No está claro qué ocurrió antes de que comenzara el vídeo, y las autoridades están investigando si el hombre se cayó de su bicicleta o si fue sacado a la fuerza por los agentes, dijo Patterson.

“Animo a la gente a que vea el video ”, dijo Michael Doubek, un testigo que lo grabó, a la filial de CNN, WISC , y añadió que vio al hombre recibir un disparo en la cabeza. “Creo que es una imagen bastante espeluznante de lo que pasó”.

Patterson dijo que había visto el vídeo grabado por un testigo, y añadió que “es una perspectiva de lo que ocurrió”.

“Les advierto a todos que esta es solo una perspectiva. No es una visión completa de todo lo que se pudo ver desde diferentes ángulos, y ciertamente no fue visible desde la perspectiva de los oficiales”, dijo.

Un segundo oficial también resultó herido en el incidente, aunque Patterson dijo que no está claro cómo ocurrió la lesión. Agregó que las autoridades no creen que haya sido causada por el cuchillo del hombre.

Ninguno de los agentes involucrados llevaba una cámara corporal, según el jefe de la policía, quien añadió que el departamento “lamentablemente no cuenta con un despliegue generalizado de cámaras corporales en Madison”.

El mes pasado, Patterson pidió públicamente que la ciudad destinara fondos para dotar a los agentes de cámaras corporales, informó la afiliada de CNN WKOW. La Asociación Profesional de Policías de Wisconsin coincidió con esa solicitud y su director ejecutivo, Jim Palmer, dijo a la estación: “Sin grabaciones de cámaras corporales, es demasiado fácil que un incidente dé lugar a versiones enfrentadas, relatos contradictorios y especulaciones innecesarias”.

La División de Investigación Criminal revisará todas las grabaciones publicadas en internet o entregadas directamente a la agencia para evaluar lo ocurrido.

Los cuatro agentes implicados han sido suspendidos temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación, declaró Patterson.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Policía de Madison para obtener información adicional y fue remitida a un informe de incidentes.

Patterson comenzó la conferencia de prensa del miércoles reconociendo que el tiroteo fue un incidente traumático que “ha ocurrido en un barrio que ha sufrido muchos traumas en el pasado”.

En esa misma calle, en 2015, un policía blanco disparó y mató a Tony Robinson, un joven mestizo de 19 años que estaba desarmado, lo que provocó grandes protestas. No se ha revelado la raza de la víctima ni del agente implicado en el tiroteo del miércoles.

En ambos casos, se determinó que las acciones de los oficiales que dispararon estaban justificadas. La ciudad pagó un total de US$ 5,65 millones a las familias de Robinson y Heenan como parte de acuerdos extrajudiciales, según los abogados de Robinson.

No se ha revelado la raza de la víctima ni la del oficial involucrado en el tiroteo de este miércoles.

Grupos comunitarios y activistas sociales afroamericanos han condenado la última muerte, mientras que manifestantes pacíficos se reunieron el miércoles en Madison, coreando “Sin justicia no hay paz”.

“Entiendo la rabia, el dolor y el miedo que siente la gente, porque yo también los siento. Como ciudad, como comunidad y como sociedad, debemos hacerlo mejor”, escribió la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, en un comunicado en el que expresó sus condolencias. “Todo tiroteo en el que esté involucrado un agente de policía debe investigarse de manera rigurosa, y este no será la excepción. Aunque todavía no conocemos todos los detalles, nuestra comunidad merece plena transparencia y rendición de cuentas”.

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