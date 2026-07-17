Más de 600 mascotas fueron rescatadas entre los escombros tras los terremotos en Venezuela y ahora buscan a sus dueños

Semanas después de ser rebautizada con el nombre de “Arena” y sin datos que la guiaran a su familia de…

Semanas después de ser rebautizada con el nombre de “Arena” y sin datos que la guiaran a su familia de origen, Catira Alejandra dio una alegría inesperada en un presente sombrío. El sábado, luego de más de 15 días de la tragedia en Venezuela, esta perrita de pelaje claro que fue rescatada en La Guaira se reencontró con sus dueños.

Los saltos y movimientos frenéticos de Catira al volver a ver a su familia contrastan con las imágenes que los rescatistas registraron al encontrarla, donde se la ve temblorosa, asustada, con la cabeza gacha y la mirada triste. Al igual que ella, cientos de animales están en refugios, de acuerdo con cifras oficiales, y esperan que su destino imite al de Catira.

Como consecuencia de los terremotos, miles de venezolanos no solo perdieron a seres queridos y vieron sus hogares derrumbados, sino también buscan a sus mascotas, con quienes muchos aún no logran reencontrarse.

Desde el 24 de junio, al menos 648 animales de compañía (entre perros y gatos) han sido rescatados en La Guaira, uno de los estados más afectados por los sismos; y San Bernardino, una urbanización de Caracas, según dijo el lunes Maguildas Vargas, la presidenta de Misión Nevado, un proyecto del Gobierno de Venezuela que da refugio a animales que buscan hogar.

“Hemos logrado hacer 18 reencuentros familiares” con animales que fueron rescatados en La Guaira tras la tragedia, dijo Vargas, auxiliar veterinaria.

La mayoría de los animales localizados, explicó, estaban heridos y tenían fracturas, politraumatismos, mutilaciones, escoriaciones o cortes; y les prestan atención veterinaria y refugio hasta que puedan volver con sus hogares de origen.

CNN se contactó con Misión Nevado y con Maguildas Vargas para conocer si hay cifras actualizadas, y está en espera de respuesta.

La presidenta de Misión Nevado pidió días atrás a las personas que buscan a sus mascotas que hagan fichas de sus animales extraviados y se las hagan llegar por las redes sociales para difundir e impulsar las búsquedas.

Así, las redes sociales están desde hace semanas inundadas de imágenes y videos: las fotos de perros grandes, perros medianos y pequeños, gatos blancos y negros, rayados y multicolor circulan sin descanso junto a pedidos desesperados e información básica para localizarlos.

El refugio de la Granja Los Corales, en el estado La Guaira, es uno de los epicentros para cientos de animales rescatados.

“Estamos aquí como punto de encuentro para que aquellas personas que estén buscando a sus mascotas puedan venir a revisar si se encuentran en las instalaciones”, dijo Rene Cardozo, coordinador del refugio en la región, en declaraciones a la señal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A la par del trabajo del Gobierno de Venezuela, muchos refugios han llevado a cabo tareas similares de manera independiente.

María Cordova hizo su primer rescate animal cuando tenía 15 años, en el año 2013. Desde entonces, hace más de una década que lleva adelante esa misión desde Barquisimeto, en el estado Lara.

Ella es repostera y trabaja en su casa, lo que le permite organizar sus horarios para atender a los animales y dedicarse gran parte del tiempo a los rescates.

Días después de los terremotos, la joven viajó en dos oportunidades a La Guaira, donde con su refugio Amor Animal auxiliaron a 22 animales. “Buscamos a sus dueños, sabemos que muchos aún están hospitalizados y no han tenido oportunidad de buscar a sus mascotas”, dice a CNN.

“Mi misión con todo esto es que ellos encuentren a sus dueños. Yo no tengo apuro de darlos en adopción, porque mi misión y mi satisfacción sería que se reúnan con sus dueños”, asegura Cordova.

Esa misión se cumplió en parte días atrás cuando vio a Gus, un gato negro que rescató en Catia La Mar, en el estado La Guaira, reunido con su dueña después de 19 días. “Lo encontré con la gracia de Dios, gracias a ustedes”, cuenta entre lágrimas Rofredbelys, su dueña, en un video difundido por el refugio.

Estos reencuentros, dice Cordova, le dan sentido a todo su trabajo. “Esa muchacha sí lloró”, recuerda con emoción.

Algunos de los animales que rescató, cuenta, estaban en zonas de edificios en La Guaira que serán demolidos y podrían correr peligro.

En días de búsquedas desesperadas bajo los escombros, mientras algunos animales esperaban encontrarse con sus familias, en paralelo decenas de perros de búsqueda, integrantes de brigadas de más de 20 países, acompañaron las tareas de rescatistas.

En algunas misiones, estos canes han pasado por la tarea de localizar a sus pares. Es el caso de Mali, integrante de la Brigada de Rescate Internacional Topos, que encontró a un perrito maltés blanco que estaba con vida.

Tras el doble terremoto que dejó más de 5.000 víctimas y casi 17.000 heridos, muchas familias todavía siguen en la tarea de encontrar a sus seres queridos. En medio de la tristeza, para algunos, reencontrarse con sus mascotas puede traer algo de esperanza para seguir en el difícil camino hacia la reconstrucción de Venezuela.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.