Más de 200.000 evacuados en Francia y España en medio del avance de los incendios forestales hacia las ciudades

Más de 200.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en Francia y España mientras algunos de los peores incendios…

Más de 200.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en Francia y España mientras algunos de los peores incendios forestales de la historia de Europa arrasan el suroeste del continente.

Las autoridades francesas evacuaron este sábado a miles de personas de las zonas periféricas de Burdeos —la sexta ciudad más grande del país—, un día después de enviar embarcaciones para ayudar a rescatar a personas de la cercana península de Cap Ferret, un popular destino turístico.

En los últimos dos días, las autoridades francesas también habían emitido órdenes de evacuación para extensas zonas del territorio situado entre Burdeos y la costa atlántica.

Las áreas más occidentales —la península de Cap Ferret y algunas zonas de Biscarrosse y Parentis-en-Born— fueron evacuadas entre la noche del jueves y la mañana del viernes. Sainte-Hélène fue evacuada a última hora de la tarde del viernes, mientras que, esa misma noche, se instó a los habitantes de algunas localidades más cercanas a Burdeos a abandonar sus hogares.

A cientos de kilómetros de distancia, en localidades cercanas a Madrid, las autoridades españolas declararon que los incendios que afectaban a la zona —avivados por fuertes vientos y temperaturas abrasadoras— eran los peores registrados en la historia de la región.

En este contexto, cientos de miles de personas huyeron de sus hogares —tanto en Francia como en España—, a menudo en plena noche, tras recibir una alerta de emergencia por mensaje de texto para evacuar.

“Todos estamos muy angustiados por la situación. Acabamos de salir de casa a toda prisa”, declaró a la agencia Reuters Vivien Molina, una estudiante de ciencias ambientales de 19 años, mientras esperaba en el tráfico tras abandonar su domicilio en Saint-Aubin-de-Médoc.

“Vamos con nuestros padres en dos coches y nos dirigimos hacia L’Espar porque, al parecer, hay demasiada gente en las carreteras por allí y estamos todos muy nerviosos”, añadió.

Para otra persona evacuada de la localidad cercana de Saint-Jean-d’Illac, la perspectiva de abandonar su hogar le hacía temer no volver a verlo nunca más.

“Ayer, cuando salí de casa, temía no volver a encontrarla, aunque el incendio aún no había comenzado”, dijo a Reuters Olivia Correia Pereira, de 51 años. “Pero existe esa sensación: los recuerdos lo son todo, y lo pierdes todo”.

Al menos 27 bomberos franceses resultaron heridos mientras combatían los incendios forestales, informaron el viernes las autoridades de Francia.

Seis de ellos han sido hospitalizados, señaló Marc Vermeulen, director del Servicio de Bomberos y Rescate de la Gironda.

Cinco sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y otro sufrió una fractura de tobillo tras la explosión de una bombona de gas, añadió.

Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales ni en Francia ni en España.

Estos incendios forestales están siendo alimentados por olas de calor récord —provocadas por el cambio climático— que han convertido el paisaje en un polvorín.

La crisis climática está provocando un clima más cálido y seco, lo que prepara el terreno para temporadas de incendios más intensas al resecar el paisaje y agotar el agua de ríos, lagos y suelos.

Las brutales olas de calor récord —o “domos de calor”— que azotaron Europa a principios de este verano habrían sido “prácticamente imposibles” sin una crisis climática causada por la actividad humana, según un análisis de World Weather Attribution.

Los domos de calor son extensas áreas de alta presión que actúan como una tapa en la atmósfera, atrapando el calor en su interior e inhibiendo la formación de nubes y precipitaciones mediante el aire descendente; esto ha provocado miles de muertes adicionales solo en Europa.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo y ha experimentado un aumento de temperaturas que duplica la media global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

“El cambio climático es una amenaza actual y será cada vez más difícil ignorarlo a medida que aumenten sus impactos”, afirmó Zachary Labe, científico climático de Climate Central, un grupo de investigación sin fines de lucro. “La quema de combustibles fósiles ya está teniendo un impacto claro y significativo en las comunidades, y no tenemos que esperar hasta 2050 o 2100 para ver las consecuencias”.

Con información de Andrew Freedman.

The-CNN-Wire

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