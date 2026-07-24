LeBron James dice que ha decidido jugar para los 76ers de Filadelfia

LeBron James ha tomado lo que, según él, es su “última decisión” y ha elegido su próximo equipo de la…

LeBron James ha tomado lo que, según él, es su “última decisión” y ha elegido su próximo equipo de la NBA.

Tras dejar atrás a Los Angeles Lakers, James anunció el viernes que ha elegido a los 76ers de Filadelfia como su destino.

James, de 41 años, afrontará su 24.ª temporada en la NBA, ampliando su récord. Este será su cuarto equipo de la NBA en su ilustre carrera. Ha ganado campeonatos de la NBA con los tres anteriores: los Cleveland Cavaliers, los Miami Heat y los Lakers.

James está firmando un contrato de 2 años y US$ 8 millones de con opción de jugador, dijo a ESPN el CEO de Klutch Sports Group, Rich Paul, a Shams Charania.

En una serie de publicaciones en redes sociales, James explicó su elección de equipo mientras persigue un quinto campeonato de la NBA.

“Pensé que había terminado cuando acabó la temporada”, dijo James en múltiples publicaciones en X. “No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirlo de verdad, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui honesto en esa última rueda de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amo este juego.

“Todavía amo de verdad este juego, y aún tengo más que dar.

“Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca he podido no tener ni idea de qué hacer y tomarme tiempo de verdad para simplemente pensar. He tenido unos meses increíbles con toda la gente que amo intentando resolverlo todo.

“Esta es mi última decisión. No voy por dinero. No voy por la familia. ¿Para qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar otro campeonato.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de dar energía a una nueva afición y comenzar este increíble viaje una última vez. Gracias, LA. Miami, te amaré por siempre y el noreste de Ohio siempre será mi hogar”.

James dejó a los Lakers en junio después de ocho años de resultados en gran medida dispares. Su etapa comenzó con un campeonato de la NBA en su segundo año en Hollywood, cuando ganó el título en la burbuja provocada por la covid-19.

Desde entonces, el cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la NBA ha batido múltiples récords de la NBA con el morado y oro, sobre todo al superar a Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador histórico de la liga.

Sin embargo, James nunca pudo devolver a los Lakers a ese nivel de campeonato después de esa temporada 2020, incluso después de que el equipo incorporara a Luka Dončić en un traspaso bomba en 2025. Los Lakers fueron barridos en la segunda ronda esta temporada pasada por los Oklahoma City Thunder.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.