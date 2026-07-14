Juezas Kagan y Barrett pidieron más fondos para la seguridad de la Corte Suprema en inusual comparecencia ante el Congreso

La jueza Amy Coney Barrett hizo este martes un inusual y personal llamado para obtener más fondos destinados a la…

La jueza Amy Coney Barrett hizo este martes un inusual y personal llamado para obtener más fondos destinados a la seguridad de la Corte Suprema. Aprovechó una de las escasas audiencias ante el Congreso para hablar por primera vez sobre las amenazas personales dirigidas contra ella y su familia.

Barrett, quien compareció junto con la jueza Elena Kagan para solicitar millones de dólares adicionales para la seguridad del poder judicial, recordó dos incidentes: un reciente intento de “swatting” en su casa y la ocasión en que recibió un chaleco antibalas porque, según dijo, las amenazas en su contra eran “particularmente intensas”.

“No esperaba que desempeñar este servicio me pusiera en la posición de tener que explicarles a mis hijos qué era un chaleco antibalas y por qué tenía que usar uno”, dijo Barrett.

La policía de los suburbios de Virginia, en el área de Washington, informó en mayo que acudió a la vivienda de una jueza de la Corte Suprema tras recibir un reporte de disparos que luego determinó que era falso. Posteriormente, CNN confirmó que el objetivo era la casa de Barrett, aunque ni la jueza ni la Corte habían reconocido públicamente el incidente.

Barrett contó este martes que uno de sus hijos adolescentes abrió la puerta esa noche para salir con unos amigos y se encontró con una gran cantidad de patrullas policiales que “habían respondido a un falso reporte de disparos y voces alteradas en mi casa”.

Kagan centró su testimonio ante un subcomité de la Cámara de Representantes en el aumento de las amenazas contra los jueces de la Corte Suprema y otros jueces federales. En los últimos años se ha registrado un incremento de las amenazas dirigidas contra los magistrados.

“Para algunos de nosotros, esas amenazas han estado muy cerca, y todos vivimos con el conocimiento de que podrían materializarse de nuevo”, dijo Kagan a los legisladores de la Cámara de Representantes. “Pero, como ha dicho el presidente de la Corte Suprema, todos los integrantes del tribunal siguen haciendo su trabajo conforme a lo que consideran jurídicamente correcto, resolviendo los casos sin temor ni favoritismos”.

Kagan, integrante del ala liberal de la Corte, y Barrett, nominada para el máximo tribunal por el presidente Donald Trump, comparecen ante subcomités de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes y del Senado para defender una solicitud de fondos adicionales para seguridad. La última vez que jueces de la Corte Suprema testificaron ante el Congreso fue en 2019.

El poder judicial solicitó casi US$ 921 millones para seguridad, un aumento de US$ 29 millones con respecto al año pasado, destinados a las fuerzas de seguridad que protegen los tribunales federales. La solicitud incluye un incremento de casi US$ 15 millones para ampliar la disponibilidad de los integrantes de la Policía de la Corte Suprema encargados de proteger a los jueces y a sus familias, incluso en sus hogares.

Los incidentes de seguridad relacionados con jueces que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. clasificó como de “preocupación significativa” aumentaron un 57% en 2025. Kagan también habló sobre las medidas de seguridad en la Corte Suprema en un tono inusualmente personal.

“Me incorporé a la Corte en 2010. Nuestra seguridad era muy diferente en ese momento”, dijo Kagan. “No tenía un equipo de seguridad propio y solo estaba acompañada por personal de seguridad cuando participaba en eventos públicos relacionados con mi trabajo”.

El incidente de mayor repercusión relacionado con un juez de la Corte Suprema ocurrió en 2022, cuando una persona de California que ahora se identifica como Sophie Roske viajó al otro extremo del país y llegó al vecindario del juez Brett Kavanaugh con una bolsa llena de armas de fuego y otras armas con la intención de asesinarlo. El año pasado, Roske fue condenada a poco más de ocho años de prisión y a libertad supervisada de por vida.

Kagan rindió un breve homenaje al fallecido senador Lindsey Graham durante su intervención inicial. Dijo que el republicano por Carolina del Sur no solo votó a favor de su confirmación en 2010, sino que también asumió con seriedad su papel al reunirse con ella e interrogarla durante el proceso.

Como integrante de la Comisión Judicial del Senado, Graham desempeñó un papel destacado en los interrogatorios a varios de los actuales jueces de la Corte Suprema.

Kagan también recordó un momento que se volvió viral, cuando Graham le preguntó dónde había pasado la Navidad anterior. Ella respondió que, como cualquier persona de fe judía, “probablemente estaba en un restaurante chino”. La sala estalló en risas tras su respuesta.

“Muchas personas me dijeron después que ese fue el momento en que quedó sellada mi confirmación”, dijo Kagan este martes a los legisladores.

The-CNN-Wire

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