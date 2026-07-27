Las guerras de Irán y Ucrania están chocando en el lago más grande del mundo

El mar Caspio se ha convertido en la región más reciente en verse arrastrada al creciente conflicto entre Irán y…

El mar Caspio se ha convertido en la región más reciente en verse arrastrada al creciente conflicto entre Irán y sus adversarios, no menos porque es una arteria vital en la creciente relación entre Irán y Rusia.

Ucrania dijo el fin de semana que sus drones habían alcanzado dos buques rusos que transportaban cargamentos militares en el Caspio, la mayor masa de agua interior del mundo. Afirmó que ambos habían salido de Irán hacia un puerto ruso.

En una publicación en X el sábado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que los objetivos incluían “barcos que estaban involucrados en el transporte de cargamento militar desde Irán, así como un buque de guerra”, posteriormente identificado por el servicio de seguridad de Ucrania como una lancha misilística rusa.

Irán respondió que uno de sus buques comerciales que transportaba un cargamento de hierro había sido alcanzado, matando a un marino e hiriendo a otros tres.

El barco, cuyo nombre no dio, navegaba desde el puerto ruso de Astrakhan hacia Anzali en Irán, lo que el gobernador regional iraní Hadi Hagh-Shenas describió como “un corredor seguro y fiable para los intercambios comerciales entre los dos puertos”.

Las tensiones se intensificaron aún más el lunes cuando el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo: “La peligrosa aventura de Ucrania ciertamente no quedará sin respuesta por nuestra parte”. Mientras tanto, el Encargado de Negocios de Ucrania en Teherán fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores por el incidente.

Las recriminaciones reflejan la creciente importancia del Caspio, que está bordeado por cinco países, incluidos Irán y Rusia. Con el bloqueo de los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, el Caspio ha adquirido una nueva relevancia como ruta comercial.

El Caspio puede ayudar a Irán hacia “una estrategia comercial diversificada, especialmente si Irán promueve el comercio con Rusia, el Cáucaso, Asia Central, China vía ferrocarril y, de manera indirecta, Europa del Este”, según Bijan Khajehpour, socio director de Eurasian Nexus Partners, una firma de consultoría con sede en Viena.

Es “un complemento estratégico más que un sustituto del acceso marítimo existente de Irán a través de las aguas del sur”, dijo Khajehpour a CNN.

El grano y el acero rusos están entre las cargas que cruzan el Caspio. Irán ha desarrollado varios puertos importantes en el mar, entre ellos Anzali. El petróleo y el gas de Kazajistán se transportan desde el Caspio hasta un centro en el mar Negro.

Para Rusia, el Caspio es un conducto importante hacia Asia Central e Irán, y una ruta crítica en su creciente asociación estratégica con Teherán, una que tiene un componente militar, así como el papel de Rusia en el programa nuclear civil de Irán y la exploración petrolera en Irán.

“El reciente bloqueo por parte de Estados Unidos (de los puertos iraníes) ha subrayado el valor estratégico de la ruta del mar Caspio”, dice Khajehpour. También es menos vulnerable a las sanciones internacionales porque es un mar interior y está en gran medida controlado por Irán, Rusia y estados vecinos, fuera del alcance naval occidental.

El Caspio se ha convertido en un corredor para los crecientes vínculos militares entre Moscú y Teherán. Irán y Rusia tienen un amplio acuerdo estratégico que abarca la colaboración económica y militar, aunque no es un pacto de defensa mutua.

Rusia recibió sus primeros lotes de drones de ataque Shahed iraníes a través del Caspio al inicio de su guerra con Ucrania y desde entonces ha producido nuevas versiones de los drones en plantas en territorio ruso.

La ruta del Caspio que conecta los puertos del norte de Irán con el puerto ruso de Astrakhan ya ha sido objetivo de Ucrania antes. El pasado agosto, un buque de carga —el Port Olya 4— fue destruido mientras, según informes, iba cargado con componentes de drones Shahed-136 y municiones iraníes.

En 2024, CNN informó que un buque de carga ruso, sospechoso de transportar misiles balísticos iraníes para la guerra de Moscú contra Ucrania, fue visto en un puerto ruso del mar Caspio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos evaluó que el Ministerio de Defensa ruso había “utilizado el buque Port Olya-3 para transportar CRBM (misiles balísticos de corto alcance) de Irán a Rusia”.

El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Washington creía que las Fuerzas Armadas rusas había recibido envíos de misiles balísticos iraníes Fatah-360 y que “probablemente los usaría en cuestión de semanas en Ucrania contra ucranianos”.

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió sobre la profundización de la cooperación militar entre Irán y Rusia. El portavoz Sean Savett dijo entonces a CNN que “cualquier transferencia de misiles balísticos iraníes a Rusia representaría una escalada dramática en el apoyo de Irán” al Kremlin en su invasión de Ucrania.

Irán negó que estuviera proporcionando asistencia militar a Rusia en ese momento.

Los ataques con drones de Ucrania contra buques e infraestructura energética en el Caspio durante el fin de semana son una demostración de sus crecientes capacidades de largo alcance y de su objetivo de dañar las industrias que sostienen el esfuerzo bélico de Rusia.

También es un reconocimiento de que Irán —al igual que Corea del Norte— desempeña un papel significativo en el suministro de armas a Rusia.

Y, por encima de todo, es un momento oportuno por parte de los ucranianos, con Zelensky viajando a Washington esta semana para reunirse con el presidente Donald Trump. Además de los ataques en el Caspio, Zelensky ha dicho que, según la inteligencia ucraniana, Rusia ha proporcionado datos satelitales a Irán para llevar a cabo ataques contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

El mensaje: estamos del mismo lado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.