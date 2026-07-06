La red eléctrica de Cuba sufre un nuevo colapso mientras continúa la presión de EE.UU.

La red eléctrica de Cuba sufrió un colapso, según informó este lunes el Ministerio de Energía del Gobierno en redes…

La red eléctrica de Cuba sufrió un colapso, según informó este lunes el Ministerio de Energía del Gobierno en redes sociales, cuando la isla continúa sufriendo una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero estadounidense.

El ministerio confirmó que se trata de una “desconexión total del sistema” y el operador de la red eléctrica del país indicó que está investigando la causa.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, dijo que los funcionarios trabajan para restablecer la energía y que ya han activado “microsistemas” de emergencia que abastecen a servicios vitales.

Cuba ha experimentado varios apagones nacionales en los últimos años, mientras la envejecida infraestructura eléctrica del país lucha por satisfacer la demanda.

La crisis eléctrica del país se agravó este año después de que EE.UU. obligara a los principales proveedores de Cuba a detener los envíos de petróleo. En marzo, tuvo al menos dos apagones totales en una semana.

El lunes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a EE.UU. por bloquear las importaciones de combustible en X, y afirmó que Washington está tratando de inducir “una explosión social por asfixia”.

La crisis energética de la isla ha puesto a prueba servicios esenciales como la educación, el transporte y la sanidad. Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos también han deteriorado aún más la economía cubana e impedido que muchos turistas visiten la isla.

Estados Unidos afirma que el control económico asfixiante tiene como objetivo obligar al Gobierno de Cuba a abrir el hermético sistema político de la isla y permitir la inversión extranjera directa.

El mes pasado, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un amplio conjunto de reformas destinadas a abrir su economía. El ministro de Comercio Exterior dijo a CNN que las medidas no se aprobaron en respuesta a presiones externas.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. describió las reformas como “modestas, largamente postergadas y, en última instancia, señales de humo superficiales” del Gobierno.

Funcionarios de EE.UU. y de Cuba han mantenido varias conversaciones en las últimas semanas. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con los jefes de espionaje de Cuba en La Habana, y el comandante del Comando Sur de EE.UU. se reunió con altos funcionarios militares cubanos en el perímetro de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo.

EE.UU. acusó a funcionarios cubanos de albergar puestos de escucha rusos y chinos en la isla y de obstaculizar los intereses de EE.UU. en la región. Cuba niega las acusaciones y ha respondido a EE.UU.

Cuando CNN le preguntó al ministro de Comercio Exterior e Inversión de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobre la crisis humanitaria de la isla, acusó a EE.UU. de castigo colectivo, diciendo: “Lo que está pasando hoy contra nuestro pueblo es un genocidio”.

The-CNN-Wire

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