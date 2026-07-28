La hija de Tom Cruise, Suri, deja de usar su apellido paterno, según reportes

Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de usar legalmente el apellido de su padre, según…

Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de usar legalmente el apellido de su padre, según informaron el lunes la revista People y el sitio web Page Six tras consultar el registro de inscripción de votantes de la joven.

La estudiante universitaria, de 20 años, cambió su apellido a Noelle, que es también el segundo nombre de su madre, Katie Holmes.

Según el reporte de People, Suri estudia en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, y se registró para votar en el condado de Allegheny, Pensilvania. Allí, su registro indica que su nombre es Suri Noelle. Page Six informó que, según los tribunales de Pensilvania, los residentes del estado deben registrarse para votar usando su nombre legal.

Los reportes indican que la joven ya usó el nombre de Suri Noelle en su graduación de la escuela secundaria en junio de 2024.

Suri nació en abril de 2006, sus padres se casaron en noviembre de ese mismo año y se divorciaron en 2012. Desde entonces, Suri vivió junto con su madre en Nueva York hasta que se marchó a estudiar en la universidad en Pensilvania en 2024.

Este reporte de la hija de Tom Cruise coincide con la noticia reciente de los tres hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie —Zahara, Maddox y Shiloh— que solicitaron legalmente dejar de usar el apellido de su padre.

The-CNN-Wire

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