La curiosa forma en que un piloto escribió “Estoy aburrido” en el cielo del Reino Unido

Un piloto de una aerolínea aprovechó un vuelo de prueba de dos horas para escribir un mensaje travieso en el…

Un piloto de una aerolínea aprovechó un vuelo de prueba de dos horas para escribir un mensaje travieso en el cielo: las palabras “Estoy aburrido” mientras sobrevolaba el Reino Unido.

Mientras algunas personas muestran su aburrimiento haciendo garabatos en una hoja o mirando el teléfono, este piloto llevó su mensaje a otro nivel: aproximadamente a 335 metros (1.100 pies) de altura.

El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 captó el mensaje, que fue trazado durante un vuelo realizado la mañana del sábado, hora local.

Los datos de seguimiento muestran que el avión de Ravenair emprendió un recorrido de dos horas desde la ciudad inglesa de Liverpool, en la costa noroeste, y sobrevoló localidades vecinas del norte, en la península de Wirral y el condado de Cheshire, antes de cruzar al norte de Gales.

Durante unos 20 minutos, el piloto dibujó su traviesa confesión con amplios giros sobre el estuario del río Dee, dejando una inconfundible firma en el cielo.

Según la aerolínea, el Piper Tomahawk realizaba un vuelo de prueba a cargo de un instructor de vuelo de unos 20 años, después de que una pieza fuera reemplazada en la aeronave.

“Creo que el piloto estaba literalmente un poco aburrido porque era solo un vuelo de prueba”, dijo Wayne Barrett, gerente de operaciones, a la BBC. “Aunque hay que reconocer que fue una maniobra bastante hábil”.

Barrett explicó que se había sustituido el cilindro del avión, un mecanismo esencial donde se quema el combustible para generar potencia, y era necesario realizar un vuelo de prueba para garantizar que la aeronave fuera segura para volver a operar.

El avión demostró estar en condiciones de volver al servicio, dijo Barrett, aunque bromeó con que la ocurrencia del piloto era impresionante para alguien que aseguraba haberse aburrido de la tarea.

“Estaba un poco aburrido, pero probablemente al final tuvo que concentrarse mucho para escribir las palabras, así que seguramente estaba de todo menos aburrido”, dijo Barrett.

Pero el piloto bromista no recibirá ninguna reprimenda, aseguró Barrett. “El avión ya está de regreso, sano y salvo, en el hangar, y el piloto está disfrutando de su día libre”.

CNN se puso en contacto con Ravenair para solicitar comentarios.

No es la primera vez que un piloto se sale de lo habitual para enviar un mensaje.

En 2020, cuando la pandemia de coronavirus obligó a imponer confinamientos y las advertencias de seguridad se propagaban por todo el mundo, un piloto en Austria despegó para dibujar en el cielo un mensaje importante: “Quédate en casa”.

Ese recordatorio también fue captado por Flightradar24 y se produjo durante un vuelo de 24 minutos al sur de Viena, la capital del país.

The-CNN-Wire

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