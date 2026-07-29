“Jumanji: Open World”: el primer tráiler de la película lleva la acción al mundo real

La franquicia de películas “Jumanji” con Dwayne Johnson llega a su tercera y última entrega de su trilogía con “Jumanji:…

La franquicia de películas “Jumanji” con Dwayne Johnson llega a su tercera y última entrega de su trilogía con “Jumanji: Open World”, de la que Sony divulgó el primer tráiler este miércoles.

La película conecta con la “Jumanji” original de 1995, protagonizada por Robin Williams, pues el tráiler muestra al personaje de Nora Shepherd (Bebe Neuwirth) de la primera cinta. La nueva entrega también alude a la película de 1995 pues el mundo del juego (animales y personajes) se cuela en el mundo real causando caos.

El elenco principal de esta franquicia regresa para el final de la trilogía: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan y Kevin Hart. Y les acompañan otros actores de las películas previas, como Danny DeVito, Nick Jonas, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman y Rhys Darby.

Según la sinopsis oficial, en la película “los jugadores han escapado de las junglas siempre cambiantes de Jumanji, pero esta vez el juego se libera de su consola, desatando el caos en nuestro mundo”.

Esta franquicia fue relanzada en 2017 con “Jumanji: Welcome to the Jungle”, que cambió la premisa de un juego de mesa que cobra vida por la de una consola de videojuego que atrapa a cuatro jóvenes en su interior. Su éxito allanó el camino para una secuela, “Jumanji: The Next Level” en 2019.

Jake Kasdan, director de las dos películas previas de la franquicia, regresa también para dirigir esta última entrega.

“Jumanji: Open World” se estrena en cines este 25 de diciembre.

The-CNN-Wire

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