Jueza decidirá antes del 22 de julio sobre solicitud para pausar fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery

La jueza Araceli Martínez-Olguín concluyó una audiencia inicial sobre la fusión Paramount–Warner Bros. Discovery sin emitir un fallo inmediato sobre…

La jueza Araceli Martínez-Olguín concluyó una audiencia inicial sobre la fusión Paramount–Warner Bros. Discovery sin emitir un fallo inmediato sobre la solicitud de la coalición de estados de una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés).

La jueza dijo que emitirá una respuesta por escrito a la moción de los estados en los próximos días.

“Ustedes tendrán un fallo antes del 22”, es decir, el próximo miércoles, les dijo a los abogados.

El momento es significativo porque Paramount está a punto de tomar el control de WBD, incluida CNN. Si la coalición de fiscales generales estatales no hubiera presentado una demanda antimonopolio el lunes, Paramount parecía lista para completar la fusión el 22 de julio o poco después.

Los organismos reguladores de todo el mundo ya han otorgado las aprobaciones necesarias.

Pero las empresas sabían desde hace meses sobre la probabilidad de una demanda por parte de fiscales generales estatales demócratas. CNN informó a principios de esta semana que ejecutivos tanto de Paramount como de WBD esperan que la jueza conceda la moción de los fiscales generales estatales y emita una TRO de 14 días.

Una TRO es un botón de pausa judicial en la etapa preliminar de una batalla legal. El tribunal podría extenderla por otros 14 días, llevando el total a 28 días y retrasando el acuerdo hasta mediados de agosto.

Tanto las empresas como los estados están centrados en la siguiente etapa: los argumentos sobre una medida cautelar preliminar que podría mantener la fusión en suspenso durante meses.

Las disputas por medidas cautelares preliminares a menudo se asemejan a mini juicios, con argumentos y pruebas extensos presentados sobre el caso. Las empresas a menudo abandonan por completo los planes de fusión, en lugar de proceder a un juicio largo e impredecible, una vez que un juez concede una medida cautelar preliminar.

El principal abogado litigante de Paramount, Daniel Kessler, dijo en el tribunal que la empresa está preparada para comprometerse a no completar la fusión durante 28 días con el fin de evitar una TRO y priorizar un proceso ágil de audiencia sobre la medida cautelar preliminar.

Durante ese proceso, “disputaremos sus definiciones de mercado”, dijo Kessler, argumentando que los estados están definiendo de manera incorrecta los mercados de distribución cinematográfica y de concesión de licencias de canales de cable.

Esas definiciones de mercado están en el centro del caso porque los estados sostienen que la empresa Paramount–WBD combinada tendría demasiado poder concentrado en esos mercados.

Kessler buscó pasar directamente a la etapa de medida cautelar preliminar porque Paramount quiere firmemente tomar el control de WBD antes del 30 de septiembre.

Un incentivo del acuerdo conocido como “ticking fee” entra en vigor el 1 de octubre, añadiendo 25 centavos por acción de WBD por trimestre al costo del acuerdo hasta su finalización. El llamado “ticking fee” podría costarle a Paramount cientos de millones de dólares, creando un incentivo financiero aún mayor para cerrar el acuerdo rápidamente.

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