Harry Styles cancela concierto en Brasil por problemas de salud

Harry Styles canceló la presentación que tenía programada en Brasil para este 21 de julio. El cantante británico tenía agendado…

Harry Styles canceló la presentación que tenía programada en Brasil para este 21 de julio. El cantante británico tenía agendado un concierto en el estadio MorumBIS, ubicado en São Paulo, como parte de su actual gira “Together, Together”.

Live Nation Brasil y Ticketmaster Brasil, empresas encargadas de la organización del concierto, emitieron un comunicado a través de redes sociales en el que informaron que Styles debía cancelar el evento debido a un problema de salud durante la gira, aunque no dieron más detalles al respecto.

También indicaron que las personas con entradas para este recital recibirán un reembolso, que será procesado a través del mismo método de compra.

Adicionalmente, las empresas de entretenimiento informaron que el concierto del artista británico programado para este 24 de julio continúa en pie. Además, los poseedores de entradas del evento cancelado podrán acceder a una sección exclusiva de asientos para comprar boletos para el próximo concierto, aunque advirtieron que la disponibilidad será “extremadamente limitada” y que se encuentran trabajando para liberar la mayor cantidad de asientos posibles.

Cabe mencionar que Harry Styles ya había cumplido con los conciertos del 17 y 18 de julio que también tenía agendados en el país sudamericano.

Después de su paso por Brasil, Styles se dirigirá a la Ciudad de México, donde continúan confirmados los seis conciertos que tiene programados. Posteriormente viajará a Nueva York para ofrecer 30 fechas en el Madison Square Garden y, hacia finales de año, se dirigirá a Australia para presentarse en Melbourne y Sídney.

Harry Styles obtuvo un récord Guinness a inicios de julio tras completar 12 presentaciones en el estadio Wembley de Londres, convirtiéndose en el artista con el mayor número de presentaciones consecutivas en una misma temporada en ese recinto.

The-CNN-Wire

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