Gol de Mbappé a Suecia: ¿cómo queda la lista de máximos goleadores del Mundial?

Lionel Messi y Kylian Mbappé no se dan respiro. El argentino agigantó su leyenda ante Jordania y ya suma 19…

Lionel Messi y Kylian Mbappé no se dan respiro. El argentino agigantó su leyenda ante Jordania y ya suma 19 tantos, pero la joya francesa le marcó a Suecia en 16avos y ahora es el segundo máximo anotador de la historia del Mundial en soledad, dejando atrás a Miroslav Klose.

El 10 albiceleste llegó a 19 tantos y superó sobradamente la marca del alemán Miroslav Klose en los Mundiales. El astro argentino, que está en su sexta (y seguramente última) Copa del Mundo, tiene 29 partidos sobre sus espaldas: jugó las ediciones de 2006 (la única donde era habitual suplente), 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora la de 2026.

La tarde del mismo día que Messi superó la marca de Klose, Kylian Mbappé alcanzó al delantero alemán con 16 goles, y este lunes lo dejó atrás con su golazo ante Suecia, su 17° tanto en la Copa del Mundo. El temible número “10” de Francia lleva ya dos finales de Mundial seguidas (fue campeón en 2018) y 18 partidos jugados entre su participación en 2018, 2022 y 2026. Tiene solo 27 años, por lo que podría marcar una cifra insuperable.

Ahora en tercer lugar quedó Klose, que jugó cuatro Copas del Mundo y anotó en todas: cinco en 2002, igual cantidad en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014. 16 en total.

El cuarto puesto en el ranking lo ocupa Ronaldo Nazário. Ronaldo marcó 15 goles en cuatro participaciones en el Mundial, con la particularidad de que se fue sin anotar en 1994. Luego llegaron cuatro goles en 1998, ocho en la coronación de Brasil en 2022 y otros tres en 2006. Lo increíble del brasileño es que solo jugó 19 partidos, por lo que cerró su carrera con un promedio de casi un gol por encuentro.

En el quinto lugar quedó Gerd Müller, autor de 14 tantos con la República Federal de Alemania. Este bestial delantero apenas jugó dos veces el Mundial, en 1970 (10 goles) y 1974 (los otros cuatro), y cerró su carrera con más de un gol por partido de promedio, ya que solo jugó 13 juegos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.